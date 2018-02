Quer ouvir os Stomp fazerem música com vassouras?

Phill Batchelor entra em palco com uma vassoura e depressa se começa a perceber o ritmo criado com aquele instrumento do quotidiano. Com um “oi!”, começam a juntar-se ao inglês, membro dos Stomp desde 2007, os restantes oito artistas que estão em palco nesta nova visita a Portugal. Também as vassouras se multiplicam e a música começa a fazer sentido. É assim que fazem os Stomp, desde que foram fundados, em 1991, por Luke Cresswell e Steve McNichols. Por cá, fizeram a sua estreia em 1998 e, passados 20 anos, já regressaram nove vezes.

À conversa com a VISÃO Se7e, Phill diz que, apesar da base ser a mesma de sempre, ou seja, música feita com o corpo e instrumentos do quotidiano como baldes, vassouras ou até isqueiros, nenhum espetáculo é igual. E a verdade é que nunca vimos nada assim.

STOMP > Teatro Tivoli BBVA > Av. da Liberdade, 182-188, Lisboa > 6-25 fev > €13,50-€31,50