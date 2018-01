'A Noite das Ideias', na Fundação Gulbenkian, em Lisboa, assinala os 50 anos do Maio de 1968

O historiador cultural Rui Vieira Nery, o humorista Ricardo Araújo Pereira, a jornalista Maria João Seixas e os bailarinos Sofia Dias e Vitor Roriz são alguns nomes que dão voz, e corpo, às conferências, debates e performances inseridas n' A Noite das Ideias. A iniciativa, que assinala este ano os 50 anos do Maio de 1968, acontece esta quinta, 25, na Fundação Gulbenkian, em Lisboa – e em mais de uma centena de lugares em todo o mundo

É com a conferência do musicólogo e historiador cultural Rui Vieira Nery, que se dá início, a partir das 19 horas desta quinta-feira, 25, ao programa A Noite das Ideias, dedicado aos 50 anos passados sobre o Maio de 1968, na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa.

No Auditório 2, Rui Vieira Nery, diretor do programa Gulbenkian de Língua e Cultura Portuguesa, distinguido na semana passada com o Prémio Universidade de Coimbra, lança o tema Ideias e ideais num tempo de descrença: o lugar da Cultura. Será uma conversa de 20 minutos, que poderá prolongar-se noutro local do edifício Sede da Fundação, já que são muitos os conferencista convidados para esta Noite das Ideias. A iniciativa anual gratuita, lançada há três anos pelo Instituto Francês, em Paris – e que decorre em mais de 60 cidades francesas e em 70 países de todo o mundo –, chega pela primeira vez a Lisboa, com programação própria, sob o tema comum Imaginação ao Poder, o conhecido slogan da revolução estudantil desencadeada em 1968.

A participar nas conferências e debates que acontecem em simultâneo, entre as 19 horas e a meia-noite, estão cerca de 30 intervenientes portugueses e franceses – Eduardo Lourenço (filosofia), Manuel Aires Mateus (arquitetura), Ricardo Araújo Pereira (humor), Olivier Hoffchir (sociologia), Maria João Seixas (jornalismo) e Dominique Wolton (ciências da comunicação), entre outros nomes nomes ligados às artes, literatura, tecnologia, ciência, economia e política. “O objetivo desta iniciativa é fazer circular ideias pela Europa e pelo mundo, por isso os visitantes são convidados a interagir e a participar nesta troca de ideias com os conferencistas ”,explica Elisabete Caramelo, diretora do serviço de Comunicação da Fundação Gulbenkian.

Na área da performance, destaca-se o espetáculo de dança Miragens com as baialarinas Magalie Lanriot e Mathilde Gilhet, às 21h05, no Hall do museu. O programa encerra, nesta mesma sala, com outro espetáculo, desta vez com os coreógrafos e bailarinos portugueses, Sofia Dias e Vitor Roriz, que dão corpo a Arremesso, a partir das 23 e 35.

Com as conferências e debates a decorrer em simultâneo, aconselha-se os visitantes a fazer o check in na receção. Ali recebem o programa e um crachá que lhes permite circular pelas diferentes salas.

A Noite das Ideias > Fundação Calouste Gulbenkian > Av. de Berna, 45A, Lisboa > T. 21 782 3000 > 25 jan, qui 19h-24h > grátis (sujeito ao limite de lugares)