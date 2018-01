A 'Photo Ark', exposição com imagens de espécies em vias de extinção, já tem animais de Portugal

1 / 6 Joel Sartore 2 / 6 Joel Sartore 3 / 6 Joel Sartore 4 / 6 Joel Sartore 5 / 6 Joel Sartore 6 / 6 Joel Sartore

O lobo-ibérico, o leopardo-da-pérsia, a girafa-de-angola, a impala-de-face-negra, a lebre-ibérica e a serpente-rei-oriental acabam de se juntar à Photo Ark, de Joel Sartore, a maior "arca fotográfica" do mundo que junta imagens deslumbrantes dos animais que é urgente salvar, em exposição, desde outubro, na Galeria da Biodiversidade – Centro de Ciência Viva do Museu de História Natural e da Ciência da Universidade do Porto.

Na passagem pelo nosso País, antes da inauguração da exposição, em outubro, o fotógrafo da National Geographic captou 12 espécies existentes em Portugal, para se juntarem à sua coleção de mais de 7 500 imagens de animais cativos ou em vias de extinção. Além das seis que acabam de integrar a mostra, patente até 29 de abril, Joel Sartore fotografou outras seis: o milhafre-negro, a tartaruga-de-lama-de-adanson, a gralha-preta, o macaco-de-nariz-branco, o leão africano e o caimão-anão. Estes últimos estão, porém, fora da exposição, mas integram este autêntico manifesto da biodiversidade, cujas imagens podem ser vistas no site do projeto.

Os 12 animais foram fotografados pelo norte-americano Joel Sartore no Centro de Investigação em Biodiversidade e Recursos Genéticos da Universidade do Porto e no Jardim Zoológico de Lisboa. Até agora, a exposição Photo Ark já foi visitada por 15 mil pessoas.

Photo Ark > Galeria da Biodiversidade > Casa Andresen, Jardim Botânico do Porto, R. do Campo Alegre, 1191, Porto > até 29 abr, ter-dom 10h-18h > €2,50 a €5