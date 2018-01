10 razões para visitar Serralves em 2018

É a programação mais ambiciosa dos últimos anos a que está pensada para Serralves, no Porto. Em 2017 entraram na instituição mais de 830 mil pessoas e a Fundação quer ultrapassar esse número. A cruzar artes plásticas, arquitetura, cinema, fotografia, arte e ciência, eis 10 momentos a não perder

Ainda não foi desta que se revelou o nome para a direção do Museu de Arte Contemporânea de Serralves, no Porto – Suzanne Cotter, recorde-se, foi dirigir o Museu de Arte Moderna Grão-Duque Jean, no Luxemburgo. Ainda assim, a programação para 2018 é ambiciosa. Das artes plásticas à dança, passando pelo cinema, música e arqutetura, escolhemos 10 momentos a não perder.

1. Álvaro Lapa

“A mais abrangente retrospetiva de Álvaro Lapa”, afirma João Ribas, diretor-adjunto do Museu de Serralves, abre ao público a 8 de fevereiro. Em O Tempo Todo apresentam-se mais de 200 obras do artista nascido em Évora (1936-2006), de várias coleções e períodos, algumas expostas pela primeira vez. “O [Álvaro] Lapa é talvez uma das figuras mais influentes e mais enigmáticas em Portugal. Há um mistério intelectual à volta dele”, diz João Ribas, que considera a sua obra “uma espécie de escrita de pintor, e de pintura de escritor”. Em simultâneo à exposição, entre fevereiro e maio, decorrerá um ciclo de artes performativas à volta da obra do artista, refletindo sobre a sua ligação à literatura, ao cinema, teatro e às artes visuais, com participações de Von Calhau, Jorge Silva Melo, Ana Deus e Regina Guimarães, entre outros. Álvaro Lapa - O Tempo Todo > 8 fev-13 mai

2. Coleção Sonnabend

Chega a 11 de maio a segunda parte daquela que é considerada uma das mais importantes coleções de arte americana e europeia da segunda metade do século XX (a primeira foi apresentada em Serralves, em 2016). Em A Coleção Sonnabend – Parte II, a atenção é dada à fotografia, com obras posteriores à década de 1970. Outra novidade será a apresentação de esculturas de Jeff Koons, o icónico artista norte-americano, com 63 anos, produzidas entre 1985 e 2012. A Coleção Sonnabend – Parte II > 11 mai-23 set

3. Anish Kapoor

O artista plástico indiano-britânico Anish Kapoor, vencedor do Prémio Turner, estreia “uma nova linha de programação no Parque”, afirma Ana Pinho, presidente da Fundação de Serralves, que pretende levar artistas mundiais a fazer grandes exposições no pulmão verde de Serralves. A partir de junho, o artista e escultor a viver em Londres, conhecido pelas suas esculturas de grande escala – como a Cloud Gate no Millenium Park, em Chicago, EUA –, mostrará alguns dos seus trabalhos, nomeadamente, Sky Mirror (Espelho do Céu). A exposição, ainda comissariada por Suzanne Cotter, estende-se ao interior do Museu, onde estarão modelos e maquetes de obras dos anos 90 até à atualidade. Anish Kapoor > 21 jun-6 jan 2019

4. Robert Mapplethorpe

Chega em setembro a primeira exposição em Portugal da obra do fotógrafo americano, Robert Mapplethorpe (1946-1989), numa retrospetiva que inclui os seus retratos de estúdio – desde autorretratos a fotografias de artistas e figuras notáveis da cultura do século XX – a nus eróticos, clássicos e estilizados. João Ribas, curador da exposição organizada pelo Museu de Arte Contemporânea de Serralves, diz que o artista “está no nosso imaginário visual”, aludindo, por exemplo, ao contacto do público com obras do fotógrafo, como a icónica capa do disco de estreia de Patti Smith, Horses. Robert Mapplethorpe > 20 set-6 jan 2019

5. Arquitetura

Na Biblioteca de Serralves vão estar três exposições de arquitetura. Construir Lugares – Manuel Marques de Aguiar será a primeira, em março, dedicada ao arquiteto/urbanista. Seguem-se E depois, a História: Kersten Geers, David van Severen e Go Hasegawa, em junho, e Conversas no arquivo Álvaro Siza – Tom Emerson, em outubro, que inaugura uma série de exposições pensadas a partir do arquivo do Pritzker português e autor do Museu. Este ano ainda, tem início o ciclo de conferências The Álvaro Siza Talks, Discursos sobre arquitetura, dedicadas ao legado do arquiteto, cujo arquivo – a parte que foi doada a Serralves – deverá ficar disponível online nas próximas semanas.

6. Cinema

O universo estético do cineasta português Pedro Costa é apresentado, em setembro, com a exposição Companhia, a partir de pinturas, esculturas, desenhos, livros, poemas e documentação que revelam as suas influências. Inclui retratos históricos de Rubens, Watteau e Picasso, a par de obras de artistas contemporâneos como Andy Warhol, Jeff Wall e Chantal Akerman, entre outros. Na exposição serão ainda apresentadas uma curta-metragem e duas instalações sonoras inéditas, realizadas por Pedro Costa para Serralves. Ainda no cinema, o ciclo dedicado a Teresa Villaverde, a partir de outubro, servirá de antecipação à abertura da Casa de Cinema Manoel de Oliveira, com inauguração prevista para início de 2019. Pedro Costa – Companhia > 11 out-27 jan 2019

7. A Coleção de Serralves

As obras mais recentes da coleção podem ser vistas em Serralves: aquisições recentes, já a partir de 18 de janeiro, e até 10 de junho. Zéro de Conduite (25 de maio-2 set), que vai buscar o título do filme do realizador francês Jean Vigo, apresentará trabalhos de artistas portugueses e estrangeiros de diferentes gerações. Já a exposição monográfica de Ana Vieira, representada na Coleção com escultura, instalação e fotografia, chega no último trimestre (25 out-6 jan 2019).

8. Artistas Emergentes

Na divulgação do trabalho de novos artistas contemporâneos, Serralves centra as atenções em Dayana Lucas (22 mar-27 mai), fundadora do laboratório de artes gráficas Oficina Arara, no Porto, e nos vídeos e performances do norte-americano Martine Syms (14 jun-9 set).

9. Dança, música e mais

Na dança, a estreia nacional de Service No.5, do coreógrafo e artista visual Adam Linder (21-25 março), o Festival Dias da Dança (maio), O Museu como performance (setembro) e a presença da coreógrafa e bailarina dinamarquesa Mette Ingvartsen (outubro) são alguns dos destaques do ano. Na música, e além do Jazz no Parque (a partir de julho), estreia, em abril, um trabalho de música eletrónica da compositora francesa Éliane Radigue, com Charles Curtis, Carol Robinson e Bruno Martinez. O Serralves em Festa chega à 15ª edição de 1 a 3 de junho.

10. Serralves fora de portas

A coleção de Serralves continuará, este ano, a sair fora de portas. Para colmatar a falta de espaços expositivos em diversos locais do país, foi organizado um concurso para a conceção arquitetónica de um pavilhão expositivo – uma seleção das propostas recebidas vai estar em exposição entre 25 de janeiro e 24 de fevereiro. Ao longo de 2018, a itinerância de Serralves deverá passar por 35 lugares, nomeadamente, pelo Palácio da Bolsa e Estação de S. Bento, no Porto, Terminal de Cruzeiros de Leixões, em Matosinhos, e Gare do Oriente, em Lisboa.