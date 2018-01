'White Rabbit, Red Rabbit', no Porto: Este espetáculo é um salto no vazio

Doze performers aceitaram sair da sua “zona de conforto” e interpretar uma peça sem nunca a terem lido. White Rabbit, Red Rabbit, um texto viral, apresentado em todo o mundo, chega agora a Portugal, com estreia marcada para esta quarta, 10, no Espaço Mala Voadora, no Porto

Uma página da internet procura conter a curiosidade sobre o texto do iraniano Nassim Soleimanpour com a frase do not google this play (“não procure no Google esta peça”). Não porque as pesquisas sejam um esforço infrutífero, pois há sempre quem quebre as regras e diga mais do que deve (ou lhe foi pedido). Mas para que o espectador mergulhe de cabeça no desconhecido. Assim o farão os 12 performers que prontamente aceitaram o convite da mala voadora para dar voz a White Rabbit, Red Rabbit, sem nunca a terem lido. O ator João Pedro Vaz será o primeiro a subir ao palco e seguem-se Maria João Luís, Fernanda Lapa, Gonçalo Waddington e Ana Deus. Antes deles, muitos atores (famosíssimos e desconhecidos, da cena independente ou do teatro mais comercial, homens e mulheres), por todo o mundo, responderam ao mesmo desafio.

O objetor de consciência Nassim Soleimanpour, de 35 anos, foi impedido de sair do seu país, em 2010, por incumprimento de obrigações militares (atualmente, pode fazê-lo, mas os condicionamentos políticos mantêm-se). Decidiu então escrever um texto capaz de saltar essa barreira e circular pelo mundo, cujo peso emocional é tão relevante quanto as questões da censura ou da falta de liberdade. Não há cenário, figurinos, e muito menos ensaios. A peça chega às mãos dos intérpretes, selada, no exato momento da apresentação. “White Rabbit, Red Rabbit foi detonadora do reconhecimento público do autor e consagrou-o junto do público e da crítica”, conta Vânia Rodrigues, gestora cultural da mala voadora, em cujo espaço será levada à cena, todos os dias 10 de cada mês, transportando cada apresentação o carimbo de um intérprete diferente. “Não fomos atrás de um qualquer virtuosismo, queríamos pessoas que estivessem à vontade com a improvisação”, explica Vânia Rodrigues. “O poder do texto estará em confronto com a imprevisibilidade da interpretação”, acrescenta. Na plateia, será sempre mantido um lugar vazio. O do autor.

White Rabbit, Red Rabbit > Espaço Mala Voadora > R. do Almada, 283, Porto > T. 93 415 2264 > 10 jan, qua 22h > €5