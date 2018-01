Alt-J em Lisboa: Finalmente o concerto em nome próprio

Depois da memorável atuação no último Nos Alive, o trio britânico está de regresso a Portugal para apresentar o disco Relaxer. Os Alt-J sobem ao palco do Altice Arena, em Lisboa, este sábado, 6

No que aos grandes nomes internacionais diz respeito, o ano começa em alta, com a estreia, em nome próprio, deste trio britânico, que ainda no último verão foi um dos nomes em destaque do festival Nos Alive. Formados em 2007, os Alt-J são um verdadeiro caso de estudo, pelo modo como conseguiram ascender à primeira divisão do pop-rock com uma sonoridade pouco convencional.

Tudo começou quando Gwil Sainsbury (baixo), Joe Newman (guitarra e voz), Thom Sonny Green (bateria) e Gus Unger-Hamilton (teclas) se conheceram na Universidade de Leeds, onde todos estudavam – os três primeiros no curso de belas-artes e o último no de inglês. Reza a lenda que a sonoridade minimalista que desde sempre os caracterizou teve origem nesses tempos, não por qualquer opção estética, mas pela necessidade de manterem o som baixo durante os ensaios, feitos num dormitório de estudantes. O primeiro registo surge apenas em 2011, quando, após anos fechados em ensaios, assinam finalmente com a editora Infectious Music, que edita o EP ∆, composto apenas por quatro temas. O álbum de estreia, An Awesome Wave, seria apresentado no ano seguinte e, além da aclamação da crítica, valeu-lhes um convite para acompanharem em digressão os Wild Beasts, bem como a presença nalguns dos mais importantes festivais de música do Reino Unido.

No início de 2014, o baixista Gwil Sainsbury abandonou o grupo e foi já como trio que, nesse mesmo ano, os Alt-J editaram This Is All Yours. Pouco tempo depois, o disco atingiria o primeiro lugar do top britânico. Já este ano, lançaram o terceiro registo de originais, Relaxer, que marca mais uma viragem na já de si pouco convencional sonoridade dos Alt-J, agora ainda mais experimental. É este trabalho que agora apresentam em Portugal, num já há muito aguardado concerto.

Alt-J > Altice Arena > Rossio dos Olivais, Lisboa > T. 21 891 8409 > 6 jan, sáb 20h30 > €39 a €47