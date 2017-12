Como manda a tradição, os Pop Dell Arte têm um concerto para pôr no sapatinho

Agora num novo local, a banda lisboeta mantém a tradição de oferecer um espetáculo natalício aos fãs

Foi pouco depois de terem editado o single Little Drama Boy, uma versão do clássico natalício Little Drummer Boy, que os Pop dell Arte deram início à tradição de todos os anos organizarem um concerto, sempre entre a véspera e o dia de Natal. O primeiro foi em 1999 e teve lugar no antigo Ritz Clube. Depois do encerramento desta casa, o concerto passou para o Maxime, que entretanto também fechou, passando o espetáculo a realizar-se, durante algum anos, no Musicbox. No ano passado aconteceu no Sabotage Club, onde o vocalista da banda, João Peste, é também dj, e neste Natal muda-se para um novo palco, também no Cais do Sodré, mas mais junto ao rio, o do Titanic Sur Mer. Muito mais do que um mero concerto, este espetáculo natalício acaba por funcionar como um encontro entre a banda e os fãs, quase como se fosse “uma festa da família Pop Dell Arte”, como em tempos já foi descrito por João Peste. E, como tal, os fãs também têm direito a presentes, neste caso a mais que provável interpretação de alguma canção nova, a integrar num eventual e já há muito esperado novo disco do grupo. Como habitualmente, a ocasião servirá também para passar em revista os mais de 30 anos de carreira dos Pop Dell Arte, ao som de temas como Sonhos Pop, Querelle, Avanti Marinaio ou My Funny Ana Lanna, nesta noite também eles transformados em clássicos de Natal.

Pop Dell Arte > Titanic Sur Mer > Cç. da Ribeira Nova, Armazém B, Cais do Sodré, Lisboa > T. 93 245 9860 > 25 dez, seg 22h30 > €10