Father John Misty, um pregador em Portugal

O americano Father John Misty regressa a Lisboa para um muito aguardado concerto em nome próprio e que serve para apresentar o disco Pure Comedy. Esta segunda-feira, 20, no Coliseu dos Recreios

Gabriel Olsen

Talvez por influência da forte educação religiosa por parte dos seus pais, consta que, quando era criança, Josh Tillman tinha o sonho de vir a ser pastor evangélico. Foi no entanto na música que viria a encontrar o seu púlpito. Ainda criança, aprendeu a tocar bateria e guitarra, mas, como não estava autorizado a ouvir “música secular”, as suas referências culturais e artísticas eram praticamente nulas. Até que, aos 17 anos, ouviu pela primeira vez Bob Dylan, e a sua vida mudou.

Ao atingir a maioridade, mudou-se para Seattle, onde a sua música chegou aos ouvidos de Damien Jurado, que o convidou para fazer as primeiras partes dos seus espetáculos. Entre 2003 e 2010, editou oito álbuns, alguns deles meros CD gravados em casa, que o próprio vendia no final dos concertos. Pelo meio, em 2008, foi convidado para ingressar no grupo de folk rock Fleet Foxes, com quem gravou o aclamado álbum Helplessness Blues.

E é precisamente após deixar a banda, em 2012, que acontece a sua ressurreição enquanto músico a solo, já como Father John Misty, o alter-ego musical com o qual assina Fear Fun. É através desta figura tão misteriosa quanto charmosa, algures entre um profeta louco e um guru divino, que Josh cumpre finalmente o sonho de criança, de se tornar um pregador para os rebanhos tresmalhados, especialmente depois do lançamento, em 2015, de I Love You, Honeybear, “um disco conceptual” sobre ele próprio, feito de orquestrações grandiosas e letras sarcásticas, que transforma Father John Misty no novo menino bonito da música independente.

Um estatuto ainda mais reforçado com a edição, em abril deste ano, de Pure Comedy. O mesmo trabalho que agora o traz de novo a Portugal, depois da presença em alguns festivais, para um concerto de consagração em nome próprio, há muito esperado pela cada vez mais imensa legião de fãs nacionais deste pastor folk dos novos tempos.

Father John Misty > Coliseu dos Recreios > R. Portas de Santo Antão 96, Lisboa > T. 21 324 0580 > 20 nov, seg 20h30 > €26 a €32