Leffest, um desfile de personalidades do mundo do cinema, artes e letras

Mais de 90 convidados e dezenas de filmes fazem este festival de cinema e de outras artes, sob a direção artística de Paulo Branco. O Leffest começa esta sexta-feira, 17, em Lisboa e em Sintra

Se durante as próximas semanas se cruzar, nas ruas de Lisboa, com Isabelle Huppert, Don Delillo ou Robert Pattinson, não será sinal de que outros famosos tenham seguido o exemplo de Madonna, Monica Belucci e Eric Cantona, fixando residência em Portugal. É simplesmente porque está a decorrer mais uma edição do Leffest, festival de cinema com direção artística de Paulo Branco, que traz a Lisboa e a Sintra dezenas de personalidades do mundo do cinema, artes e letras.

Em edições anteriores, já estiveram por cá nomes como Francis Ford Coppola, David Lynch, Pedro Almodóvar, Bernardo Bertolucci, Catherine Deneuve, Adonis, Coetzee ou Laurie Anderson. Este ano, a lista de convidados, entre estreantes e repetentes, não deixa nada a desejar. Passarão pelo festival Abel Ferrara, Peter Brook, Julian Schnabel, Willem Dafoe, David Cronenberg, Dominique Gonzalez-Foster ou Mathieu Amalric, entre outros. Mas de nada serviriam as estrelas se o festival não assentasse numa programação vasta e multidisciplinar, que extravasa largamente as fronteiras do cinema, com peças de teatro, exposições, leituras, concertos, conferências...

Isabelle Huppert é a grande homenageada, com um ciclo que mostra toda a versatilidade da atriz francesa, culminando com a antestreia de A Câmara de Claire, do sul-coreano Sang-soo Hong, o mais recente filme em que participa. E inclui também uma exposição com mais de cem retratos da atriz.

Encenada por Peter Brook e Marie-Hélène Estienne, a não perder a peça de teatro Battlefield, que tem andado em digressão por todo o mundo. De Abel Ferrara, uma extensa retrospetiva, daquela que é uma das maiores referências do cinema independente americano, incluindo o seu mais recente filme, Piazza Roma. Enrique Vila-Matas podemos encontrar numa conferência que inclui uma performance de Dominique Gonzalez-Foerster. Don Delillo lerá em público excertos dos seus próprios livros. O festival, com uma programação interminável, conta ainda com retrospetivas de Alain Tanner, Julian Schnabel, Almaric, José Mário Grilo, entre outros.

Dentro e fora de competição, encontramos algumas estreias importantes, como Roda Gigante, o último de Woody Allen; Frost, de Sharuna Barthas; Chama-me pelo teu Nome, de Luca Guadagnino; ou Verão Danado, de Pedro Cabeleira.

O Lisbon & Estoril Film Festival começou por decorrer na costa do Sol, mas este ano acontece entre Lisboa e Sintra. Todavia, as suas principais características permanecem: uma programação multidisciplinar e muitos convidados ilustres.

Leffest > Monumental, Nimas, Cinemateca, Teatro Nacional D. Maria II, Centro Olga Cadaval e outros espaços de Lisboa e de Sintra > 17-26 nov