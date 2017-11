Há festa na inauguração da Casa da Arquitetura, em Matosinhos

A festa de inauguração da Casa da Arquitetura, em Matosinhos, decorre entre esta sexta-feira, 17, e o próximo domingo, 19, com atividades gratuitas para todos. Conheça o programa

Lucilia Monteiro

Exposições

São duas, as mostras de abertura da Casa. A maior, Poder Arquitetura, na Nave Expositiva (até 18 março 2018), reúne fotografias, maquetas, livros, desenhos, postais e revistas de uma centena de projetos de arquitetura de todo o mundo, à volta de “oito poderes que se alinham, infletem e divergem entre si”. Alguns dos arquitetos representados: Álvaro Siza Vieira, Eduardo Souto de Moura, Herzog & de Meuron, Carrinho da Graça, Guilherme Wisnik e estúdio OMA (Rem Koolhaas). Na Galeria da Casa, X BIAU – 10ª Bienal Iberoamericana de Arquitetura e Urbanismo apresenta 26 projetos, seis livros, duas publicações e vídeos.

Visitas guiadas

As visitas orientadas, sob a coordenação de Susana Gaudêncio, responsável pelo serviço educativo da Casa, são uma amostra da programação ao longo do ano. Nestas, além da Casa e da Real Vinícola, será possível visitar o arquivo, percorrendo maquetas, desenhos e painéis de vários arquitetos, nomeadamente de Souto de Moura e de Paulo Mendes da Rocha (18-19 nov, sáb-dom 10h, com Ana Filipe e Gilson Fernandes), às 12h30, 13h30, 14h30, 16h30, 17h30 (com monitores). Há visitas orientadas às exposições pelos comissários: Poder Arquitetura (18 nov, 18h), X BIAU (19 nov, 18h) e por monitores (18-19 nov, 12h, 13h, 16h, 17h). O quarteirão da Real Vinícola terá uma visita orientada pela arquiteta Inês Moreira (18 nov, 15h), além de outras (18 e 19 nov, 12h, 13h, 14h, 16h, 17h) e uma visita inclusiva para surdos, guiada pelo arquiteto da obra, Guilherme Machado Vaz (18 nov, 11h, 19 nov, 15h). Também Nuno Sampaio conduz uma visita à Casa e Arquivo (19 nov, 11h).

Conferências

Uma das conferências mais aguardadas será a que junta o arquiteto Eduardo Souto Moura aos arquitetos espanhóis Ángela Paredes e Ignacio Pedrosa, comissários da X-BIAU (19 nov, 20h30). O arquiteto italiano Roberto Cremascoli é o responsável pelas duas conferências Please Share!: uma dedicada à Curadoria, com Delfim Sardo, Joseph Grima, Pippo Ciorra e Guilherme Wisnik, moderada por João Belo Rodeia (18 nov, 16h), e outra à Edição, com Nicola di Battista, Matteo Ghidoni, Fernando Serapião, André Tavares e Pedro Baía, moderada pelo arquiteto Nuno Grande (19 nov, 16h). Porque é que os arquitetos desenham mobiliário? questiona-se num debate que reunirá arquitetos e designers portugueses (18 nov 14h30).

Oficinas

Crianças e famílias contam com várias oficinas/jogos: Fabricando Casas (18-19 nov, 10h-13h), Realidade Virtual (18-19 nov, 14h30- -18h), em parceria com a Digital Fabrication Lab, da Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto, Cidades Imaginadas (18-19 nov, 10h-18h), A Cidade Fora da Caixa (18-19 nov, 10h-18h) e Jogo da Glória da Arquitetura (18-19 nov, 10h-18h), além da leitura encenada O Caminho entre as Casas (18 nov, 11h30 e 15h30; 19 nov, 15h30).

Espetáculos

Os portões da Real Vinícola abrem ao público na sexta, 17, às 21 e 30, ao som dos Be-Dom e das suas latas, bidões e garrafas. Ao longo de sábado e domingo, dias 18 e 19, cinco coreógrafos-bailarinos da Companhia Instável prometem surpreender o público nas várias zonas da Casa, a companhia Radar 360º interpreta o Baile dos Candeeiros ao ar livre (18 nov, 21h), a companhia de circo contemporâneo Erva Daninha faz quatro solos de acrobacias aéreas e malabarismo (19 nov, 10h-13h) e vários arquitetos/djs animam a noite de sábado, 18, a partir das 22 e 30. Para conhecer a futura casa da Orquestra de Jazz de Matosinhos, nada melhor do que escutar um cineconcerto (19 nov, 21h), a partir de quatro filmes que, em comum, têm a ligação ao mar e ao Porto de Leixões, com música de Bernardo Sassetti, Carlos Azevedo, Luís Tinoco e Mário Laginha.

Cinema

À exibição do documentário Tudo é Projeto, sobre a vida e obra do arquiteto brasileiro Paulo Mendes da Rocha, feito na primeira pessoa, com base numa entrevista com a sua filha (18 nov, 19h30), segue-se uma conversa com Patrícia Rubano, Luís Urbano e a própria Joana Mendes da Rocha. Nesta festa, será ainda lançado o livro Uma Genealogia da Imaginação de Paulo Mendes da Rocha – Lições de Veneza, de Daniele Pisani, dando conta do fascínio do arquiteto por aquela cidade italiana.

Casa da Arquitetura > Av. Menéres, 456, Matosinhos > 17-19 nov, sex-dom (fim de semana inaugural com várias atividades grátis) > restantes dias: ter-sex 10h-18h, sáb-dom 10h-19h > grátis (até 30 dez); €5 (a partir de janeiro 2018)