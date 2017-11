'Sopro', de Tiago Rodrigues, é uma homenagem à máquina invisível que movimenta o teatro

Depois da estreia no Festival de Avignon, Sopro, a peça que Tiago Rodrigues escreveu e encenou inspirado na figura do “ponto”, chega ao palco do Teatro Nacional D. Maria II, em Lisboa. Para ver até ao próximo dia 19

Christophe Raynaud de Lage

Uma peça protagonizada pela definição teatral de um antiprotagonista: é em torno da figura do “ponto”, elemento responsável por relembrar as falas aos atores em cena, que gira Sopro. E não é um ponto qualquer. Cristina Vidal, o único elemento sempre em cena, é a mais antiga ponto profissional em atividade em Portugal, levando já 25 anos no D. Maria II e quase 40 de carreira.

É com base em Cristina que o diretor artístico do TNDMII, Tiago Rodrigues, escreveu Sopro, a convite do festival francês de Avignon, onde a peça se estreou em julho. Segundo o próprio, com o objetivo de “deslocar o olhar do espectador para quem está na sombra, numa espécie de homenagem aos bastidores, à máquina invisível que movimenta o visível no teatro”. Uma homenagem que se concretiza, na prática, numa ponto sobre a qual recaem as luzes da ribalta e que, através de ligeiros “sopros”, usa os atores profissionais em cena para interpretar a sua própria voz e gestos, num relato “muito inspirado, mas muito transformado” das histórias de vida de Cristina Vidal e também das “centenas de profissionais dos bastidores que passaram pelo D. Maria”.

Por intermédio desta profissão em declínio (Cristina, que “se arrependeu várias vezes de ter aceite o papel”, conta Tiago, é uma dos dois últimos pontos em atividade no País), Sopro procura não só reenquadrar o papel dos agentes teatrais, como também, no processo, refletir sobre a “máquina do mundo, as pessoas que vivem e atuam nos bastidores da sociedade, e que escolhem dignamente servir, existir em função do outro”.

Sopro > Teatro Nacional D. Maria II > Pç. Dom Pedro IV, Lisboa > T. 21 325 0800 > até 19 nov, qua 19h, qui-sáb 21h, dom 16h > €5 a €17