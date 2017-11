'The Blues Experience': Budda Power Blues e Maria João, ao vivo, em Braga

Os Budda Power Blues, considerada a melhor banda de blues nacional, convidou a diva do jazz português Maria João para gravarem The Blues Experience. Um disco com o melhor de dois mundos, que voltam a apresentar ao vivo esta quinta, 2, no Theatro Circo, em Braga

Foi com surpresa e alguma desconfiança que Maria João recebeu aquele telefonema de um tal Budda, a convidá-la para um concerto com a sua banda, os Budda Power Blues. Afinal, jazz e blues são como duas linhas quase paralelas, que apesar das diversas ramificações por estilos mais populares, raramente se cruzam. Embora tentada a recusar, a cantora ouviu a proposta e não demorou muito a ficar convencida, até porque os Budda Power Blues, não o grupo mais convencional na abordagem ao blues, apesar de unanimemente considerado a melhor banda portuguesa deste estilo musical, nascido no final do século XIX, algures no delta do Mississípi. O objetivo do convite foi tudo menos inocente, até porque, depois do êxito do disco anterior, a banda de Braga estava apostada em fazer algo mais além do blues para conseguir chegar a um público mais abrangente. E o nome de Maria João pareceu-lhes o mais óbvio para concretizar esse objetivo.

O desejo inicial era fazer um único concerto, que depressa se multiplicou por mais uns quantos espetáculos. O repertório seria apenas composto por versões, mas logo no segundo espetáculo, na Casa da Música, Maria João foi surpreendida com um tema inédito, composto por Budda Guedes já a pensar na sua voz. Foi esse rastilho que os levou a querer fazer música em conjunto. O resultado dessa (aparentemente) inusitada parceria foi The Blues Experience, um disco de “blues do século XXI”, como é apresentado pelos próprios, que ao longo de dez temas vagueia sem barreiras pelas mais variadas linguagens do blues, numa constante busca por novos rumos. É este trabalho que agora voltam a apresentar ao vivo, em Braga, a cidade onde os irmãos Budda e Nico Guedes começaram a tocar em 2004, sob o nome de Budda Power Blues.

Budda Power Blues & Maria João > Theatro Circo > Av. da Liberdade, 697, Braga > T. 253 203 800 > 2 nov, qui 22h > €15