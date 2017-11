Misty Fest: O festival de outono leva música a sete cidades

Nove salas, sete cidades e 11 artistas completam o cartaz deste festival diferente, que, ano após ano, se tem afirmado como uma referência no calendário outonal de concertos. O Misty Fest começa esta quinta, 2, com 22 concertos agendados em Lisboa, Porto, Évora, Braga, Aveiro, Espinho e Leiria

Desde que surgiu, em 2010, que o Misty Fest se distinguiu pela diferença. Do cartaz – sempre apostado numa programação adulta, feita de cantautores, compositores e músicos de espetros musicais ainda pouco presentes noutros festivais –, mas especialmente da descentralização, levando os concertos muito para além dos habituais palcos de Lisboa e do Porto. Em suma, um festival não só de músicas do mundo mas também com muito mundo e para todo o mundo, que este ano volta a apresentar um alinhamento à altura dos seus pergaminhos.

A partir desta quinta, 2, e até dia 15, serão assim 22 os concertos distribuídos por nove salas de Lisboa, Porto, Évora, Braga, Aveiro, Espinho e Leiria. O concerto de abertura tem lugar no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, com um espetáculo da Rui Massena Band, o coletivo fundado pelo maestro e compositor português Rui Massena, como instrumento de experimentação para lá do universo mais clássico e que já lhe valeu comparações a nomes como Philip Glass, Michael Nyman ou Wim Mertens. Nesta primeira semana, seguem-se ainda as atuações da fadista luso-americana Nathalie (Teatro Garcia de Resende, Évora, no sábado, 4), o concerto duplo dos ingleses Benjamin Francis Leftwich e Sivu (Theatro Circo, Braga, Teatro Aveirense, Aveiro, e CCB, Lisboa, a 5, 7 e 8) e da cantora brasileira Céu (Casa da Música, Porto, e Teatro Tivoli, Lisboa, a 6 e 7), que regressa a Portugal para apresentar o aclamado último álbum, Tropix, galardoado com dois Grammy Latinos em 2016.

O cartaz fica completo com os espetáculos do pianista e compositor português André Barros e da cantora islandesa Myrra Rós, da cantora cabo-verdiana Tété Alhinho, do pianista britânico James Rodhes, do espanhol Miguel Poveda, dos regressados Gaiteiros de Lisboa e do Pedro Joia Trio, a quem cabe encerrar a edição deste ano, com um concerto no CCB, em Lisboa, no dia 15, que contará com Mariza como convidada especial.

Misty Fest > CCB, Teatro Tivoli e Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa > Casa da Música, Porto > Teatro Garcia de Resende, Évora > Theatro Circo, Braga > Teatro Aveirense, Aveiro > Auditório de Espinho, Espinho > Teatro José Lúcio da Silva, Leiria > 2-15 nov, 21h, 21h30 > €12,5 a €50