'Um Espectáculo para os Meus Filhos': A política explicada às crianças no Teatro São Luiz, em Lisboa

Em Um Espectáculo para os Meus Filhos, Rui Pina Coelho veste-se de dinossauro vermelho para falar de política aos mais novos. Para ver no Teatro Municipal São Luiz, em Lisboa, até 5 de novembro

D.R.

Por entre caixas de papelão, no palco, há de surgir um dinossauro vermelho. Está em mudanças, para uma nova casa, e dali fala aos filhos que ficaram lá de onde vem – e a todos nós que enchemos a plateia, crianças, adolescentes e adultos. Um Espectáculo para os Meus Filhos – Ou a vida e obra de Karl Marx contada às crianças e lembrada ao povo é a nova peça de teatro de Rui Pina Coelho, depois de Um Espectáculo para os Meus Compatriotas (2012). O subtítulo da peça, pensada para um público entre os 10 e os 14 anos, diz ao que vem: “Sinto uma necessidade de voltar ao início e de falar de política e Karl Marx é, para mim, o início”, diz o ator, dramaturgo e encenador. Em cena, evoca-se Marx como ideólogo e filósofo, antes mesmo de existir Marxismo e da Revolução Russa, do seu percurso académico e do seu legado intelectual e utópico.

O dinossauro vermelho que, aos poucos, perderá a cabeça, a cauda e tudo o resto, para dar lugar a um homem, há de falar de política, sem partidarismos e há de tentar chegar a uma plateia pouco habituada a estes temas, “sem querer ser didático, com simplicidade mas também sem mascarar a complexidade”, sublinha Pina Coelho, que estará acompanhado do músico Carlos Marques neste “espetáculo-palestra-concerto”. Ali não há bons nem maus, não há capitalistas versus comunistas – antes se levam reflexões para cima do palco, olhando a forma como vivemos e nos relacionamos em sociedade e, com preocupação, a forma como vêm aumentando os discursos nacionalistas. “É o que os tempos estão a pedir: uma responsabilização individual perante o que nos rodeia. As soluções do futuro ainda não as pensámos, são os nossos filhos que as vão encontrar.” Este espetáculo é literalmente para eles.

Um Espectáculo para os Meus Filhos > Teatro Municipal São Luiz > R. António Maria Cardoso, 38, Lisboa > T. 21 325 7640 > 30 out-5 nov, sáb-dom 16h > €3, €7