The National no Coliseu de Lisboa: O regresso dos mais desejados

A banda norte-americana The National volta a Portugal para apresentar o novo disco Sleep Well Beast. O (muito aguardado) concerto está marcado para este sábado, 28, no Coliseu dos Recreios, em Lisboa

Keith Klenowski

Depois do êxito das últimas passagens por Portugal, nos festivais Primavera Sound, de 2014, e no Super Rock, de 2016, é com grande expectativa que os fãs nacionais aguardam o regresso dos The National a Lisboa. Especialmente agora, que o novo disco Sleep Well Beast, editado no início do mês passado, viu finalmente a luz do dia, colocando um ponto final na longa ausência de quatro anos da banda norte-americana – o último registo de originais foi Trouble Will Find Me, de 2013.

Apontado como um dos trabalhos mais consistentes conseguidos pelo coletivo composto por Matt Berninger e pelos irmãos Aaron e Bryce Dessner e Bryan e Scott Devendorf, Sleep Well Beast volta a apresentar um grupo que se sabe reinventar, mas também manter-se fiel à sua já longa história, iniciada no cada vez mais distante ano de 2001, com um álbum de estreia homónimo – do qual já poucos se recordam. Seria necessário esperar mais quatro anos, para, ao terceiro disco, Alligator, a carreira dos The National começar finalmente a levantar voo.

Mesmo assim, só em 2007, com o lançamento de Boxer, o coletivo do Ohio (sediado em Nova Iorque) atingiria um estatuto planetário. Reforçado em 2010 com High Violet, um registo em que a melancolia explosiva da sua música é elevada ao máximo e os coroou, em definitivo, como reis do rock alternativo com umas impressionantes 850 mil cópias vendidas em todo o mundo – um trono partilhado com os canadianos Arcade Fire, também eles com regresso já marcado para Portugal, para abril do próximo ano.

The National > Coliseu dos Recreios > R. das Portas de Santo Antão, 96, Lisboa > T. 21 324 0580 > 28 out, sáb 20h30 > €35 a €39