Amadora BD: Há reportagem no mundo dos quadradinhos

O Festival Internacional de Banda Desenhada da Amadora regressa esta sexta, 27, ao Fórum Luís de Camões, na Brandoa. Nesta edição, o jornalismo cruza-se com a banda desenhada, um tema para ver e refletir até 6 de novembro, entre lançamentos, exposições e visitas guiadas

Carlos Manuel Martins

A partir desta sexta, 27, e até 6 de novembro, o Fórum Luís de Camões, na Brandoa, volta a receber o Festival de Banda Desenhada da Amadora. Nesta edição, comissariada por Sara Figueiredo Costa, Contar o Mundo - A Reportagem em Banda Desenhada é o tema da exposição central. Produzida a partir de uma seleção de trabalhos de vários autores, destaca a relação entre a reportagem jornalística e a 9ª arte, numa clara demonstração de que os quadradrinhos também podem servir de suporte a este género jornalístico. Uma das obras presentes é Palestina, de Joe Sacco, um livro onde o jornalista, através de banda desenhada, relata a vida nos territórios ocupados dessa região do Médio Oriente. Mas não é só reportagem de guerra que cabe em quadradinhos. Por exemplo, também será possível ver Threadbare: Clothes, Sex, and Trafficking, de Anne Elizabeth Moore, um álbum que aborda a ligação da indústria do vestuário com o tráfico humano.

Para além desta exposição, que vai dar que pensar, na programação desta 28ª edição do Amadora BD, destacam-se ainda as homenagens a dois autores lendários: Jack Kirby - 100 anos de um visionário e O Espírito de Will Eisner (1917-2005).

Para a mostra dedicada a Jack Kirby, autoproclamado pai da Marvel, por ser autor de figuras como Capitão América, Quarteto Fantástico, Hulk ou X-Man, foram convidadas várias pesssoas com uma forte ligação ao seu trabalho, entre os quais Randolph Hoppe, curador do Jack Kirby Museum & Research Center,

Tom Kraft e Bechara Maalouf, ambos coleccionadores de originais de Kirby. É uma oportunidade única, para fãs e apreciadores de comics apreciarem ao vivo trabalhos originais. No caso da exposição evocativa de Will Eisner, com projeto e execução de cenografia da responsabilidade de Rui Horta Pereira e co-comissariada por Denis Kitchen e John Lind, os visitantes são convidados a recordar a obra deste autor reconhecido pelo seu trabalho em novela gráfica.

Imperdível, é também, o trabalho de Nuno Saraiva, autor português em destaque nesta edição do festival e vencedor em 2016 do Prémio Nacional de BD, na categoria Melhor Álbum Português, com Tudo Isto é Fado (uma edição conjunta da EGEAC/Museu do Fado e Semanário Sol). A exposição com cenografia de Carlos Farinha é uma retrospetiva dos 30 anos de carreira e dá a conhecer, entre outras coisas, o processo criativo – o livro começa com o encontro entre uma varina e um pescador no Mercado da Ribeira dos anos 1950 –, os trabalhos realizados para as Festas de Lisboa e obras inéditas. Como habitual no Amadora BD, é de Nuno Saraiva a autoria do cartaz desta edição – uma das premissas do festival é que os autores premiados em anos anteriores têm direito a uma exposição na edição seguinte, sendo também convidados a desenhar o cartaz do festival.

Até 6 de novembro, há ainda outras exposições para ver – o festival passa pela Galeria Municipal Artur Bual, Recreios da Amadora, Bedeteca da Amadora, Casa Roque Gameiro, Fnac Alfragide e Fiat Motor Village – e um leque de atividades para toda a família, com workshops, debates, sessões de autógrafos e lançamentos, feira do livro e visitas guiadas. De muitos bonecos e histórias se faz um festival de banda desenhada.

Fórum Luís de Camões > R. Luís Vaz de Camões, Amadora > T. 21 494 8642 > 27 out-12 nov, seg-sex 9h-17h, sáb-dom e feriado 10h-21h > €3, €10 (passe) > Galeria Municipal Artur Bual, Recreios da Amadora, Bedeteca da Amadora, Casa Roque Gameiro, Fnac Alfragide, Fiat Motor Village > grátis