Jameson Urban Routes, em Lisboa: Um festival de clube

Ao longo de cinco dias, o Musicbox, em Lisboa, volta a medir o pulso às novas tendências da música urbana. O Festival Jameson Urban Routes começa esta terça, 24

Marta Pina

Quando surgiu, em 2006, o Jameson Urban Routes fez história, ao ser o primeiro festival organizado por um clube em Lisboa, assumindo-se desde logo como um dos principais barómetros das novas tendências da música urbana, um termo lato e abrangente o suficiente para abraçar, sem qualquer tipo de preconceitos, os mais variados espectros sonoros. Uma missão que continua bem viva, passados mais de 10 anos, como novamente se atesta pelo programa desta edição, prolongando-se durante cinco dias, ocupados por 13 sessões de concertos e de clubbing.

Como habitualmente, o alinhamento junta nomes emergentes e consagrados da nova música urbana mundial e nacional, numa verdadeira maratona que tem início já na terça-feira, 24, com uma sessão única, a cargo do rapper e produtor nova-iorquino Havoc, um nome mítico do hip-hop americano, seja enquanto membro do duo Mobb Deep, a solo ou enquanto colaborador de gente tão ilustre como Notorious B.I.G., Eminem ou Kanye West. No dia seguinte, quarta-feira, 25, têm início as sessões triplas, que abrem com a atuação conjunta dos portugueses Black Bombaim e do saxofonista alemão Peter Brötzmann, num surpreendente encontro entre o rock psicadélico e o free jazz, antecedido do punk ao ritmo de Cabo Verde de Scúru Fitchádu. A noite continua depois, com música eletrónica, primeiro com a portuguesa Caroline Lethô e o britânico Actress, seguindo-se a tradicional sessão de clubbing, neste dia a cargo do também português Solution.

Nos dias dias seguintes e até sábado, 28, irão ainda passar pelo palco do Musicbox nomes tão diferentes como os portugueses You Can't Win Charlie Brown e Xinobi (quinta, 26), os americanos Black Lips e os britânicos Sherwood & Pinch (sexta, 27) ou os canadianos Austra e o luso-angolano Nigga-Fox.

O público pode comprar os ingressos para cada sessão ou optar pelo bilhete diário que permite o acesso a todas as sessões de determinado dia. Há, ainda, a possibilidade de adquirir dois passes especiais, para cinco sessões à escolha ou para a totalidade do festival.

Jameson Urban Routes > Musicbox > R. Nova do Carvalho, 24, Lisboa > T. 21 347 3188 > 24-28 out, ter-sáb 21h30 > €10 a €18 (uma sessão), €20 (passe diário), €50 (cinco sessões) e €99 (passe total)