'Romeu & Julieta, uma Excelente e Lamentável Sobremesa': Um espectáculo 'guloso' para os mais novos no Teatro Maria Matos

O Teatro Praga volta a criar para o público mais novo e, para isso, instala uma cozinha no palco do Teatro Municipal Maria Matos, em Lisboa. O espectáculo Romeu & Julieta, uma Excelente e Lamentável Sobremesa estreia este sábado, 21, e pode ser visto até dia 29

Alípio Padilha

Não é a primeira vez que o Teatro Praga cria um espectáculo para o público mais novo no Teatro Municipal Maria Matos, em Lisboa. Uma vez mais, também, o coletivo regressa a William Shakespeare – e se, em 2007, andou às voltas com Hamlet, na peça Hamlet Sou Eu, agora estreia Romeu & Julieta, uma Excelente e Lamentável Sobremesa, partindo dessa célebre história de amor vivida por dois adolescentes de famílias rivais.

Em cena, Cláudia Jardim e Diogo Bento (e, não, não é ela a Julieta e ele o Romeu…), encenados por Pedro Penim, são os chefes de cozinha de serviço, a mãos com uma receita de cheesecake. Passo a passo, hão de juntar os ingredientes certos e fazer desse romance mais comédia do que tragédia. Haverá queijo de ricota, doce de goiaba e lutas com espátulas e caçarolas – e não precisamos de muito mais para imaginar a diversão em palco que o Teatro Praga consegue sempre criar, mesmo estando a falar de coisas sérias. “Uma dentada numa bolacha Maria pode ser uma alternativa deliciosa para um coração partido”, escrevem na apresentação da peça, pensada para crianças maiores de nove anos. É ver e ficar a pensar no tudo que ali se passa naquela cozinha.

Romeu & Julieta, uma Excelente e Lamentável Sobremesa > Teatro Municipal Maria Matos > Av. Frei Miguel Contreiras, 52, Lisboa > T. 21 843 8801 > 21-29 out, ter-sex 10h, sáb 16h30, dom 11h e 16h30 > €3 a €7