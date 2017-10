'The World of Steve McCurry': O mundo do fotógrafo americano está na Alfândega do Porto

1 / 6 Steve McCurry 2 / 6 Steve McCurry 3 / 6 Steve McCurry 4 / 6 Steve McCurry 5 / 6 Steve McCurry 6 / 6 Steve McCurry

Sharbat Gula, a rapariga afegã de olhos verdes, como ficou conhecida, e que foi capa da revista National Geographic em 1984, deu fama ao fotógrafo Steve McCurry e tornou-se um ícone. O retrato abre The World of Steve McCurry, a retrospetiva de vida e obra do americano que há mais de 30 anos viaja pelo mundo com a sua máquina fotográfica. São mais de 200 imagens de grande formato, em exposição no edifício da Alfândega do Porto, a partir de sábado, 14. À história de Sharbat, que McCurry captou em poucos segundos num campo de refugiados de Peshawar, no Afeganistão, e que procurou 17 anos depois, dedica-se uma área específica nesta mostra, que nos leva, nas palavras da curadora Biba Giachetti, numa “longa e intimista viagem pelo universo” deste fotógrafo. Ali se reúnem alguns dos seus trabalhos mais conhecidos e fotografias mais recentes registadas da Índia ao Afeganistão, do sudoeste Asiático a África, de Cuba aos Estados Unidos, com escala no Brasil e em Itália.

É com uma seleção inédita, a preto e branco, da primeira reportagem de Steve McCurry no Afeganistão, em 1979/80, que a visita começa. Nesta galeria de retratos, há beleza e uma intensa poesia, mesmo quando a vida é dura, e traços de caos e de terror. Foi assim no Afeganistão, no 11 de Setembro, fotografado a partir do seu escritório em Nova Iorque, e também na Guerra do Golfo. “Uma boa fotografia é aquela que entra na memória, uma imagem que fica contigo”, disse McCurry, na abertura da sua primeira exposição em Portugal, em 2016.

Com cenografia do arquiteto italiano Peter Botazzi, The World of Steve McCurry leva o público a mergulhar num labirinto de imagens marcantes que fazem a história do mundo, exibidas em tela de tecido transparente, sem uma cronologia ou uma ordem definidas. E lá está a fotografia favorita de McCurry: captada no Rajastão, Índia, em 1983, durante uma forte tempestade de areia, quando fotografou um grupo de mulheres a tentar proteger-se. “Gosto de calcorrear as ruas e confiar simplesmente no que o meu olho capta”, diz o fotógrafo.

As fotografias da exposição são narradas pelo próprio Steve McCurry, que fala do contexto e das particularidades de cada imagem. Existe, ainda, um conjunto de filmes sobre a forma como o fotógrafo perceciona o mundo.

The World of Steve McCurry > Alfândega do Porto > R. Nova da Alfândega, Porto > T. 22 340 3000 > 14 out-31 dez, seg-sex 10h-18h, sáb-dom e fer 10h-19h > €7 a €11