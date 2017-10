Quando as paredes falam: o Poster transforma Marvila numa galeria de arte pública

Regressa a segunda edição da mostra pública que usa um velhinho meio de comunicação: o poster. Neste sábado, 14, o bairro de Marvila transfigura-se numa galeria pública

Serve como instrumento de propaganda política, material para plasmar idolatrias várias nos quartos de adolescentes, método de comunicação democrático que não pede autorização para passar mensagens a toda a gente na rua, ferramenta para a cena musical e não só. “O poster foi o primeiro meio em que a arte e a publicidade se uniram em simbiose. Usados para vender um pouco de tudo, de sabonetes a ideais. Mudaram o mundo e mudaram a forma como o mundo comunica. Criaram guerras, criaram heróis e criaram a possibilidade de qualquer um poder forrar as suas paredes com um pedaço de História”, defende a Departamento, associação responsável pela curadoria do projeto Poster. O poster, humilde retângulo de papel que sobreviveu à desmaterialização da cultura, ainda tem poder? Poster tem respostas para essa magna questão e estampa-as numa mostra pública nas paredes de Marvila e da margem ribeirinha da capital.

À segunda edição, Poster é agora um evento concentrado num único dia, um open day que associa uma programação intensa ao princípio da “galeria pública a céu aberto”: estão previstas inaugurações de exposições em galerias próximas (as exposições Phantom Limbs, de Karlos Gil, na Galeria Francisco Fino, e La Mano Invisible, de Patrick Hamilton, na Galeria Baginski, e ainda da Mini Poster, resultado do workshop de Kruella D'Enfer com jovens da Casa Pia e Obra do Ardina), concertos, visitas guiadas, um leilão e roteiro copofónico. Mas o essencial estará nas paredes, nos posters que, este ano, aumentaram de tamanho. Usando palavra, fotografia, desenho, ilustração e mixed media, estão patentes 30 posters de artistas, singulares e coletivos.

A diversidade é um trunfo desta Poster: há criações de Sérgio Godinho e do coreógrafo Rui Horta, da designer americana Jessica Walsh e do atelier de graffiti israelita Broken Fingaz Crew. Juntam-se-lhe posters da autoria das fotógrafas Matilde Travassos e Violeta Moura, do HalfStudioSigns (os tipógrafos Mariana Branco e Emanuel Barreira), e dos ateliers de arquitetura Colectivo Warehouse, Promontório e Atelier Mob. O exercício de observar paredes continua com posters criados pelos ilustradores Cláudia Guerreiro (também baixista dos Linda Martini), Kid Galindro, Cláudia Sampaio, e os artistas Kruella D'Enfer, Ricardo Passaporte e Luís Alegre.

Além dos posters criados por autores e artistas reconhecidos, a mostra pública Poster revela ainda as propostas vencedoras do open call deste ano, assinadas por André Catarino, António Castanheira, Carolina Caldeira, i+o (João Coutinho + Filipa Rodrigues) e Margarida Veiga.

Poster > Marvila, Lisboa > 14 out, sex, a partir das 14h