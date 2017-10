Ana Moura está de regresso a casa

A fadista Ana Moura volta aos coliseus para apresentar a digressão Moura, que desde 2015 já passou três continentes, num total de 100 espetáculos. Este sábado, 14, em Lisboa, e no dia 28 de outubro no Porto

Luí­s Barra

Desde que, em 2003, lançou o álbum de estreia Guarda-me a Vida na Mão que a fadista de Coruche se tornou uma verdadeira cidadã do mundo. Pisou alguns dos mais prestigiados palcos internacionais, como a mítica sala nova-iorquina de Carnegie Hall, onde foi a primeira intérprete portuguesa a atuar e cantou com estrelas como os Rolling Stones ou Prince, o qual chegou a deslocar-se de propósito a Paris, só para a ouvir.

Apesar de todo este êxito, há, na carreira de Ana Moura, um antes e um depois de Desfado, o disco editado em 2012 e o primeiro dos seus álbuns a ser editado mundialmente pela Universal Music, que a globalizou em definitivo, transformando-a, talvez, na artista portuguesa de maior projeção internacional da atualidade, com mais de 100 mil discos vendidos em todo o mundo e centenas de concertos em dezenas de países. Ao todo, foram 145 semanas seguidas no top de vendas nacional, materializadas em cinco discos de platina, no primeiro lugar (várias vezes) em Portugal e em igual posição nas tabelas de world music em Inglaterra, Espanha e Estados Unidos da América.

E no momento de virar a página, a artista não fez a coisa por menos, voltando a baralhar os cânones com Moura, um trabalho lançado há dois anos no qual tornou a abrir novos horizontes para a sua música e (porque não?) para o próprio fado. Para isso, Ana Moura voltou a contar com a colaboração do produtor canadiano, vencedor de quatro Grammy, Larry Klein, com quem já havia trabalhado no disco anterior. A lista de pesos-pesados aumenta ainda mais quando se conhecem os músicos que a acompanharam em estúdio (ver caixa).

O disco marcou também a estreia de diversos autores no universo musical da fadista, como Carlos Tê, Samuel Úria, Jorge Cruz, Edu Mundo ou Sara Tavares. Entretanto, Moura já atingiu a tripla platina e a respetiva digressão atingiu a marca de 100 espetáculos em três continentes.

Além dos companheiros habituais, Moura conta com uma lista invejável de pesos- -pesados: Dan Lutz no baixo (Lizz Wright e Michael Bublé), Dean Parks nas guitarras (Madonna, Stevie Wonder, Elton John e Diana Ross), Pete Korpela na percussão (Robbie Williams e Melody Gardot), Pete Kuzma nos teclados (Jill Scott e Lizz Wright) e o histórico Vinnie Colaiuta na bateria (Frank Zappa e Sting).

Coliseu dos Recreios > R. Portas de Santo Antão, 96, Lisboa > T. 213240580 > 14 out, sáb 21h30 > €20 a €60 > Coliseu do Porto > R. de Passos Manuel, 137, Porto > T. 22 339 4940 > 28 out, sáb 21h30 > €20 a €50