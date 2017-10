'Trilogia', do fotógrafo chinês Lu Nan, no Museu Berardo, é um ensaio sobre 'A Divina Comédia'

1 / 10 2 / 10 3 / 10 4 / 10 5 / 10 6 / 10 7 / 10 8 / 10 9 / 10 10 / 10

Inferno, 1989. No primeiro plano, um homem sentado a uma mesa de madeira segura uma caneta e escreve numas folhas o que parece ser um diário. Está de tronco nu, cabisbaixo, debruçado sobre a escrita da sua dor. Uma aliança encontra-se em cima do tampo. A profundidade do espaço é ocupada pela sobrelotação de camas e homens deitados em cima delas, um com a almofada sobre a cabeça, outro a segurar as mãos em concha e um até que sorri para a câmara, de pé, junto à parede. Estamos no Hospital Psiquiátrico de Heilongjiang.

Purgatório, 1992. Uma mulher idosa, sentada no chão de pernas cruzadas, segura a cruz de Cristo no colo. A divisão onde se encontra é descarnada, um tapete velho e roto no chão, um retângulo de terra a segurar raízes de plantas ao seu lado. Uma ovelha parece estar a tentar roer uma das extremidades da cruz. Atrás, na parede, está pendurado um crucifixo. Estamos na casa uma senhora em Shaanxi.

Paraíso, 2004. Têm ar de ser irmãs. A legenda confirma-o. A que está em primeiro plano caminha, determinada, ao lado de um cavalo branco, a puxar um arado, e segura-lhe a rédea de modo a conduzi-lo pela extensão de terra ainda por arar. A segunda mulher encontra-se empoleirada, de cócoras, em cima do arado, de modo a garantir que as hastes sulquem o solo de forma mais profunda. O terreno que se avista parece infinito, ao fundo vê-se uma montanha, pintada de neve no cume, e o dia está soalheiro. Estamos no Tibete, no tempo da primavera.

Em Trilogia [Fotografias 1989 – 2004], o fotógrafo chinês Lu Nan retrata a vida em hospitais psiquiátricos durante os anos de 1989 e 1990, as comunidades católicas nas zonas rurais mais recônditas da China entre 1992 e 1996 e a vida quotidiana no Tibete entre 1996 e 2004. A proposta do fotógrafo da Magnum é a de olhar o presente através de um passado recente e traduzir, num tríptico temático, a alegoria dantesca de inferno, purgatório e paraíso.

