Simone e Zélia Duncan: Cronologia musical de uma amizade

Duas das maiores vozes femininas do Brasil, Simone e Zélia Duncan, transpõem para o palco aquilo que as une há já vários anos. Esta quarta-feira, 4, atuam no Casino do Estoril e depois no Porto e em Lisboa

Já lá vão uma dúzia de anos, desde que se cruzaram pela primeira vez, quando Zélia Duncan se encontrava a produzir um álbum do músico e produtor Hermínio Bello de Carvalho, um dos melhores amigos de Simone. A empatia foi imediata e da conversa de troca de ideias logo então começou a surgir a vontade de fazerem algo juntas: um disco, um espetáculo, algo para celebrar a nova amizade com aquilo que ambas fazem melhor, a música.

O primeiro passo foi dado por Zélia Duncan, que enviou o tema Idade do Céu, composto para si por Jorge Drexler e Moska, a Simone, num “gesto nobre de generosidade”, como a própria o recorda. Ato contínuo, Simone convidou Zélia a participar no DVD Simone Ao Vivo, para interpretar com ela a canção Não Vá Ainda. Correu tão bem que, logo no ano seguinte, em 2006, a dupla foi convidada a dividir novamente o palco, desta vez no projeto Tom Acústico, que levou aos palcos do Rio de Janeiro e São Paulo um espetáculo dedicado à obra de Tom Jobim.

Surgia, então, o embrião da digressão Amigo é Casa, onde interpretavam temas de ambas e dos compositores que mais admiram e da qual resultou um CD e um DVD, gravados ao vivo no palco do Auditório Ibirapuera, em São Paulo. É este espetáculo de celebração da amizade que agora chega a Portugal, numa oportunidade única, para os fãs nacionais, de verem juntas e ao vivo duas das maiores vozes femininas do Brasil

Casino do Estoril > Av. Dr. Stlanley Ho, Estoril, Cascais > T. 21 466 7700 > 4 out, qua 21h30 > €60 a €110

Casa da Música > Av. da Boavista, 604-610, Porto > T. 22 012 0220 > 6 out, sex 21h30 > €80 a €95

Coliseu dos Recreios > R. das Portas de Santo Antão, 96, Lisboa > T. 21 324 0580 > 7 out, sáb 22h > €25 a €80