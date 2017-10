Coro Infantil da Casa da Música estreia-se este domingo, 1, Dia Mundial da Música

O concerto deste domingo, 1 de outubro, que assinala o Dia Mundial da Música, estreia o quinto agrupamento da Casa da Música, no Porto: o tão ambicionado Coro Infantil. E tem no repertório War Requiem, de Benjamin Britten

Ter um Coro Infantil na Casa da Música é, admite António Jorge Pacheco, diretor artístico e de educação, “um sonho que já vem desde o início da instituição, e que se justifica por todo o perfil do serviço educativo”. O concerto do próximo domingo, 1 de outubro, será marcado pela estreia do quinto agrupamento residente da Casa, o Coro Infantil, constituído por cerca de 60 crianças, entre os seis e os 11 anos, selecionadas em três escolas do Porto, Matosinhos e Vila Nova de Gaia.

O repertório deste concerto que assinala o Dia Mundial da Música, a obra War Requiem, do britânico Benjamin Britten, escrita para a inauguração da Catedral de Coventry, não vem ao acaso. Além da interpretação da Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música, contará com coralistas – além do novo Coro Infantil, dirigido pela maestrina Raquel Couto, sobem ao palco da Sala Suggia o Coro Nacional de Espanha e o Coro Lira –, a soprano Anna Shafakinskaia, o tenor Barry Banks e o barítono Johannes Kammler.

O futuro do novíssimo Coro Infantil da Casa da Música será, espera-se, radioso. “Terá o seu próprio repertório”, garante António Jorge Pacheco, adiantando que está a ser preparada uma atuação para a época de Natal. “Temos condições para ambicionar ter um Coro ao melhor nível”, acredita o diretor artístico, sem esquecer, porém, a faixa etária que obrigará os pequenos coralistas a dividirem-se entre os ensaios e as obrigações escolares. O quinto agrupamento residente na Casa da Música – que se junta ao Remix Ensemble, Orquestra Sinfónica, Orquestra Barroca e Coro – será, pois, mais um contributo para a criação de “novos hábitos e atitude perante a música”, assume António Jorge Pacheco.

