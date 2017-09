Nova Música Portuguesa: A banda sonora do regresso às aulas

Linda Martini, Golden Slumbers ou Luís Severo são alguns dos nomes presentes no festival Nova Música Portuguesa. Este sábado, 23, na Universidade Nova de Lisboa

Já começa a ser uma tradição, este festival, que, ao longo de um dia inteiro de música, junta em Lisboa os caloiros e veteranos da nova música portuguesa no início de cada novo ano letivo. Na sexta edição, a realizar-se no Campus de Campolide da Universidade Nova de Lisboa, são muitas as novidades à espera do público, especialmente no que à configuração do recinto diz respeito. Os concertos serão este ano divididos por dois palcos, que funcionarão sem intervalos, permitindo assim um festival sem paragens, com muitas horas seguidas de música.

Quanto ao cartaz, mantém a tendência de apostar nas novas sonoridades da música portuguesa, a exemplo das edições anteriores, pelas quais já passaram nomes como B Fachada, Capitão Fausto, Da Chick, Diabo na Cruz ou Noiserv. Este ano, o estatuto de cabeças de cartaz pertence a nomes como os Linda Martini (ainda a apresentar o segundo álbum, Sirumba), às Golden Slumbers, um duo folk composto pelas manas Cat e Margarida Falcão, e a Luís Severo, um dos mais aclamados cantautores da nova música portuguesa, cujo segundo disco, homónimo, saiu no início de 2017.

O alinhamento fica completo com a presença de Os Polegar, Primeira Dama e Cruzes Canhoto, estes últimos vencedores do III Concurso de Bandas Nova Música e que assumem assim o estatuto de caloiros do festival.

De realçar ainda o cariz solidário desta edição, cuja receita reverte para o Fundo de Apoio Social da Universidade Nova, de modo a apoiar os alunos mais carenciados, através de bolsas de estudo, pagamento de propinas ou material escolar.

A abertura das portas está marcada para as 19 horas e, ainda antes dos concertos, o público vai ser recebido com uma happy hour, que inclui animação musical no relvado, atividades desportivas e uma vasta oferta de restauração.

Nova Música Portuguesa > Universidade Nova de Lisboa > Campus de Campolide, Lisboa > T. 21 371 5600 > 23 set, sáb 19h > €8