Festival Beast: O cinema dos Bálticos aos Balcãs chega ao Porto

O primeiro festival de cinema dedicado à Europa de Leste quer, sobretudo, combater estigmas. Entre esta quinta, 21, e domingo, 24, no Porto, a primeira edição do Beast será dedicada à Polónia

O que terão em comum o português André Lameiras, 28 anos, de Coimbra, formado em jornalismo, que, entretanto, morou na Polónia e na Roménia, e o romeno Radu Sticlea, 24 anos, que trocou a Roménia pelo Porto para fazer um Erasmus em multimédia? Além de terem fundado, há um ano, a associação cultural PlusEast, “com o objetivo de promover a Europa de Leste”, ambos desejam ”combater estereótipos” que muitos teimam ainda em apontar a quem vem desse lado do velho continente.

O Beast – Festival Internacional de Cinema, um dos primeiros projetos dessa associação, exibe 70 filmes entre esta quinta-feira, 21, e domingo, 24, no Teatro Municipal Rivoli, Cinema Trindade, Cinema Passos Manuel e auditório da Biblioteca Almeida Garrett, no Porto, com a ideia de “estabelecer uma ligação entre os dois lados do continente europeu”. “Queremos mostrar que o cinema da Europa de Leste tem muita qualidade”, promovendo “uma imagem contemporânea da Europa de Leste”, salienta André Lameiras, co-organizador do festival.

O Beast exibirá filmes de 22 países, a maioria polacos – a Polónia é o país convidado desta primeira edição – mas também ucranianos, kosovares, sérvios... O documentário All These Spleepless Nights, o mais recente do polaco Michal Marczak, estreado no Festival Sundance 2016, abre o festival, na quinta, 21, no Teatro Municipal Rivoli. Nos restantes três dias, o cinema contemporâneo da Europa de Leste mostra-nos, entre outros filmes, Raparigas que Cortam o Cabelo Curto, da sérvia Jelica Jerinic, Manhãs de Borboletas, da eslocava Mária Martiniaková, Crianças Online, da checa Katerina Hager, Miss Holocausto, da polaca Michalina Musielak, O Mar que Tens de Amar, da croata Patrick Wally.

Haverá ainda tempo para a exibição de filmes portugueses filmados em países da Europa de Leste, como Territórios, de Mónica Baptista, Luminita, de André Marques, September, de Leonor Noivo, ou Como me apaixonei por Eva Ras, de André Gil Mata. Quem queira conhecer pessoalmente um dos realizadores pode fazê-lo, bastando que se inscreva no Let´s Be Friends, disponível no site. Os mais novos terão também espaço no Beast Kids com workshops de animação a decorrerem no Auditório da Biblioteca Almeida Garrett.

O festival, que inclui workshops e masterclasses, é organizado pela Associação PlusEast em conjunto com a Câmara Municipal do Porto, Europe Direct Porto e Cineclube, em parceria com a Câmara do Comércio Polaco-Polónia e Instituto Cultural Adam Mickiewicz.

1º Beast – Festival Internacional de Cinema > Teatro Municipal Rivoli > Pç. D. João I, Porto > Cinema Trindade > R. do Almada, 412, Porto > Cinema Passos Manuel > R. Passos Manuel, 137, Porto > Biblioteca Municipal Almeida Garrett > R. de Entre-Quintas, 268, Porto > Casa das Artes > R. Ruben A., 210, Porto > 21-24 set, qui-dom > €4/sessão; €50/passe geral (sessões grátis na Casa das Artes)