Foi assim o Festival Iminente: uma grande festa de família

O desafio era: “Numa frase ou numa palavra, descreva a sensação de estar no Iminente”. As respostas foram várias. Com mais ou menos dificuldade, artistas e visitantes foram respondendo. Vhils, o organizador do festival, resumiu-o como “família”, uma boa descrição para o que aconteceu no Jardim de Oeiras entre esta sexta-feira, 15, e domingo, 17. Veja o vídeo e descubra o que é o Iminente para Kruella d’Enfer, Regula, Branko, Capicua e tantos outros.