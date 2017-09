Festival Mexe: 7 espetáculos para ver no Porto

A quarta edição do Mexe – Encontro Internacional de Arte e Comunidade conta com mais de 30 espetáculos, oficinas e propostas artísticas, para ver no Porto, a partir desta segunda-feira, 18, e até domingo, 24. O festival percorre mais de uma dezena de espaços (públicos e não só) da cidade. Dentro da extensa programação, destacamos sete produções comunitárias

1. Fuente Ovejuna

O Porto acolhe a estreia internacional da peça do grupo Atalaya TN, com mais de 20 anos de existência, formado por mulheres de etnia cigana. Trazem ao Teatro Carlos Alberto (TeCA), na quinta-feira, 21, Fuente Ovejuna (1619), uma obra de teatro barroco castelhano, de Lope de Vega, que fala sobre a revolta de uma aldeia andaluza contra os abusos de poder do seu senhor. “Uma tremenda alegoria sobre o direito de cidadania a denunciar e combater a injustiça”, afirma a encenadora Pepe Gamboa.

2. Cal

O Bairro de São Vítor será o palco, na terça-feira, 20, às 18h30, da criação coletiva da PELE (a entidade promotora do Mexe), envolvendo grupos de diferentes idades. Um espetáculo criado no âmbito do projeto Retratos das lhas – Bonfim para além das fachadas, promovido pela Rede Inducar e financiado pelo projeto PARTIS, da Fundação Calouste Gulbenkian. Onde as ilhas (típicos bairros operários do Porto) são “paredes vivas que contam histórias, camadas de cheiros e de sons sobrepostos pelo tempo perpetuados nos retratos de quem habitou esse espaço e essa memória”.

3. La vida en una maleta

Uma peça de teatro comunitário do grupo Aullidos de Otxar (formado por 32 elementos, entre os oito e os 60 anos), sobre a migração nos anos de franquismo em Bilbao. O espetáculo, que estará em cena no TeCA, no domingo, 24, reúne testemunhos dos residentes do bairro de Otxarkoaga, sobre essa “viagem sem retorno e o assentar numa nova terra”.

4. Cupinzeiros

A companhia Laboratório de Corpo e Arte, do Brasil, estará nos Clérigos, entre quinta e sábado, dias 21 a 23, com um jogo-performance pensado para espaços abertos, voltado para todos os públicos, mas especialmente para as crianças. Começa com 10 performers a formar uma massa muda de corpos e de olhares, chamada de cupinzeiro, mas nunca se sabe quantos serão no final a encaixar-se nesta amálgama e a invadir os locais de passagem.

5. Eles não usam tênis Naique

Do Rio de Janeiro, mais concretamente do complexo de favelas da Maré, chega a CIA Marginal, com uma peça desconcertante, que narra o reencontro e o embate ideológico de um pai e de uma filha, ambos traficantes. Quatro atores alternam a interpretação dos dois papéis, misturando ficção e realidade. O espetáculo estará em cena na sexta, 22, no TeCA.

6. Lugre

O dramaturgo Bernardo Santareno (pseudónimo literário do médico António Martinho do Rosário), integrante da equipa médica da frota bacalhoeira portuguesa na Terra Nova, escreveu a bordo de um navio parte da peça O Lugre (1959), descrita “como uma bofetada na máquina propagandista do Estado Novo”, pelo retrato duríssimo das condições de vida dos pescadores. O Museu Marítimo de Ílhavo é o produtor deste espetáculo comunitário, com dramaturgia e encenação de Graeme Pulleyn, que sobe ao palco do Teatro Municipal Rivoli, no sábado, 23.

7. Quando o Mar é Mais

As memórias e o património da comunidade de pescadores são retratados neste espetáculo do Triumph’arte – Grupo de Teatro Comunitário de Esposende, com direção artística de Hugo Cruz e Susana Madeira. Um projeto construído ao longo das diversas oficinas artísticas que integram o projeto social e comunitário AMAReMAR. Para ver no sábado, 23, no TeCA.