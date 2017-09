Noites Ritual: A festa do rock português faz 25 anos

Repórter Estrábico, The Legendary Tigerman e Sean Riley & The Slowriders são os nomes presentes nesta edição de aniversário do Noites Ritual, que contará ainda com um espetáculo inédito de Rita Redshoes, inspirado na história do festival. A partir desta sexta-feira, 15, no Porto

Para a maioria do público nacional, os festivais de música eram pouco mais do que uma raridade distante em 1992, quando pela primeira vez se realizaram as Noites Ritual. Como o tempo viria a confirmar, a aposta exclusiva no pop-rock nacional desde logo se revelaria um sucesso, até porque ao longo destes últimos 25 anos por ali passaram, muitas vezes apenas com o estatuto de emergentes, alguns dos nomes que fizeram a história do pop-rock nacional durante este período, como é o caso dos quatro nomes presentes este ano, todos eles com anteriores passagens por este palco. Não é por caso que tal acontece, pois a data redonda do quarto de século, que faz das Noites Ritual o mais antigo festival organizado consecutivamente em Portugal continental, merecia um cartaz à altura da sua história.

Na primeira noite, sexta-feira, 15, a abertura dos espetáculos estará a cargo dos Repórter Estrábico, seguindo-se The Legendary Tigerman, que deverá voltar a revelar alguns dos temas a incluir no novo disco, Misfit, com edição prevista para o início do próximo ano.

Já no sábado, 16, os primeiros a subir ao palco serão os Sean Riley & The Slowriders, que antecedem o regresso de Rita Redshoes às Noites Ritual, onde já atuou em 2008 e 2015, desta vez para um espetáculo muito especial. A cantora surgirá acompanhada de um coletivo denominado The Ritual Band, com o qual revisitará alguns temas das bandas que fizeram a história deste festival, como Blind Zero, Clã, Capicua, David Fonseca, Deolinda, The Gift, Mão Morta ou Ornatos Violeta, entre outros.

Além dos concertos, o programa inclui duas exposições, a tradicional Feira Ritual e a apresentação de um documentário sobre a história do festival.

Noites Ritual > Jardins do Palácio de Cristal, Porto > 15-16 set, sex-sáb 23h > grátis