Casa da Música: Uma piada musical e outras histórias bem-humoradas

São cerca de 70, os concertos que compõem a nova temporada da Casa da Música, no Porto. Até ao Natal haverá um ciclo dedicado ao humor na música, a estreia do coro infantil, o regresso de Egberto Gismonti acompanhado por Maria João e o imperdível concerto de Seong-Jin Cho

Depois de combinações improváveis dos Concertos nos Aliados, a Casa da Música (CM), no Porto, propõe-nos rir por entre sinfonias e partituras nesta nova temporada. São cerca de 70 concertos, entre muitas estreias e alguns regressos, que levam o público da rentrée até ao Natal.

Em Humor na Música, o novo ciclo temático, apresentado numa série de quatro concertos, parte-se do tema Uma Piada Musical, de Mozart, para percorrer o spam musical de Luís Tinoco, a sinfonia de Brecht em que ninguém pode falhar um virar de página, um bailado negro de contraponto ao humor negro, entre outros divertimentos a cargo do Remix Ensemble (19 set, ter 19h30), da Orquestra Sinfónica (23 set, sáb 18h), do Coro (24 set, dom 18h) e da Orquestra Barroca (26 set, ter 19h30).

A 1 de outubro, Dia Mundial da Música, além de várias intervenções na cidade organizadas pelo Serviço Educativo, sobe ao palco da Sala Suggia o pacifista War Requiem, de Benjamin Britten, pela sinfónica da casa e o Coro Nacional de Espanha, aos quais se junta a estreia do recém-criado Coro Infantil da Casa da Música. Por vontade do compositor, a obra apresentada como símbolo de reconciliação é interpretada por uma soprano russa, um tenor britânico e um barítono germânico. “É uma mensagem de paz num dos concertos mais importantes da temporada”, disse na apresentação do programa o diretor artístico António Jorge Pacheco.

Em outubro chega também, a partir de dia 11, o Outono em Jazz que marca o regresso de Egberto Gismonti ao Porto, acompanhado por Maria João, num cartaz que inclui nomes como Dianne Reeves, Marcelo D2, Marc Ribot e Peter Evans, entre outros.

Ainda nesse mês, com o ciclo À Volta do Barroco, vamos ouvir Fernando Miguel Jalôto, um dos instrumentistas de cravo mais emblemático desta época (31 out, ter 19h30. De assinalar também o alternar de diferentes agrupamentos no mesmo concerto. Assim, cruzam-se em palco o Remix Ensemble com a Orquestra Barroca (5 nov, dom 18h).

Outro dos destaques de António Jorge Pacheco é a estreia em Portugal de Two Episodes, de Magnus Lindberg, num concerto de homenagem a Júlio Resende (2 dez, sáb 18h). Dezembro será ainda o mês da estreia de Seong-Jin Cho em Portugal, o pianista sul-coreano que “é uma grande revelação dos últimos tempos”, sublinha o diretor artístico da Casa da Música.

