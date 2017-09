Caixa Alfama: O fado volta ao bairro

O popular bairro lisboeta de Alfama recebe mais uma edição do festival Caixa Alfama, que reúne mais de 40 fadistas, numa grande celebração da canção nacional. A partir desta sexta-feira, 15

Criado em 2013, o Caixa Alfama foi o primeiro festival dedicado em exclusivo ao fado e, anos após ano, tem-se revelado um sucesso, reunindo uma verdadeira multidão pelas ruas e vielas de Alfama, que nestas duas noites vive uma espécie de segundo Santo António fora de época. Ao todo, entre veteranos, consagrados e emergentes, serão mais de quatro dezenas de artistas, que vão atuar em dez palcos distribuídos por alguns dos lugares emblemáticos do popular bairro lisboeta onde terá nascido o fado: Largo Chafariz de Dentro, Largo das Alcaçarias, igrejas de São Miguel e de Santo Estêvão, entre outros.

Como já é tradição, o Palco Caixa, o principal do festival, voltará a ficar situado junto ao Tejo. Este ano, na sexta-feira, 15, passam por lá António Zambujo, Marina Mota e José Gonçalez. No sábado, 16, é a vez de ali atuarem Gisela João e Marco Rodrigues, além de acontecer o espetáculo Os Mestres do Fado, criado pelo guitarrista Diogo Clemente, que reúne fadistas como António Rocha, Artur Batalha, Filipe Duarte, Nuno Aguiar, Maria Amélia Proença, Maria Armanda, Maria da Nazaré e Cidália Moreira.

A exemplo de anos anteriores, haverá também alguns espetáculos de entrada livre, como é o caso da iniciativa Fado à Janela e do Palco do Museu do Fado, localizado no Largo do Chafariz de Dentro, em pleno epicentro do festival.

Caixa Alfama > Alfama, Lisboa > 15-16 set, sex-sáb 20h > €15 a €25 (passe)