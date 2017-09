'A Vertigem dos Animais Antes do Abate', uma peça de teatro sobre o que acontece quando tudo cai

Os Artistas Unidos abrem a temporada com a peça do grego Dimítris Dimitriádis A Vertigem dos Animais Antes do Abate. Através da ascensão e queda de uma família multimilionária, reflete-se sobre a tragédia da Europa. A partir desta quarta-feira, 13, no Teatro da Politécnica, em Lisboa