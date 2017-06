Festival Musa Cascais: Praia, sol e música

O único festival de reggae do País cumpre 18 anos com um cartaz à altura do acontecimento. O Musa Cascais começa esta quinta-feira, 29, na praia de Carcavelos

A praia de Carcavelos volta a servir de cenário para este festival, desde há muito uma referência para os fãs nacionais de reggae. Desde o início que o Musa tem apostado num conceito que junta música com ecologia e já lhe valeu o reconhecimento de Festival mais Sustentável no Portugal Festival Awards. Um verdadeiro clássico do calendário português dos festivais de verão desde há 18 anos, chega à maioridade e volta a apresentar um alinhamento de luxo, com alguns dos maiores nomes mundiais deste estilo musical.

Depois da festa de abertura, na quinta, 29, à noite, exclusiva para os campistas, é nos dias seguintes que o festival ganha gás, com a ação a repartir-se por três palcos diferentes: o Musa, o Dub Arena e o Bass Station, onde a animação se prolongará noite fora ao som de dj’s e soundsystems. Assim, na sexta, 30, destacam-se nomes como os dos jamaicanos Protoje e Fantan Mojah. O francês Naâman, os brasileiros Ponto de Encontro e Andread Blessed e os portugueses Like The Man Said compõem o restante alinhamento do dia. Já no sábado, 1 de julho, as atenções vão estar repartidas entre duas leituras diferentes do reggae: a do alemão Gentleman, uma das mais aclamadas vozes do reggae atual, e a das sonoridades mais clássicas do jamaicano Horace Andy, uma referência para gerações de músicos, como se comprova pelas suas recorrentes colaborações com os Massive Attack. Um encontro entre o passado e o futuro do reggae que se estende ao resto do cartaz desta noite, com Skatalites, Rubera Roots Band, Kabaka Pyramid e Kingdom Stage.

O Musa Cascais é um festival sem fins lucrativos e apenas baseado no voluntariado. A receita de bilheteira reverte a favor da Criativa, uma associação de jovens, também sem fins lucrativos, sediada em Carcavelos.

Musa Cascais > Praia de Carcavelos, Cascais > 29 jun-1 jul, qui-sáb 16h > €15 a €25