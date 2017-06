Festival MED: Sons do mundo e arredores em Loulé

A zona histórica de Loulé, no Algarve, volta a receber artistas oriundos dos quatro cantos do planeta. O Festival MED começa esta quinta-feira, 29

Quando surgiu, há 13 anos, foi, a par do Músicas do Mundo, em Sines, um dos primeiros grandes festivais nacionais dedicados à então denominada World Music. Desde então, já passaram pelo Med mais de 400 bandas de cerca de 40 nacionalidades diferentes, que lhe valeram o prémio de Melhor Festival de Média Dimensão da Península Ibérica, no âmbito dos Iberian Festivals Awards. Este ano, durante os quatro dias de festival, serão mais de quatro dezenas os concertos a realizar nos sete palcos distribuídos pelo centro histórico de Loulé, num edição que volta a surpreender pela qualidade e variedade do cartaz, ao reunir, como já é tradição, alguns pesos pesados do panorama nacional e internacional e os novos valores das mais variadas áreas musicais – das sonoridades mais tradicionais às mais urbanas e inovadoras.

Daniel Ziegert

Aos portugueses Ana Moura, Rodrigo Leão, Fábia Rebordão, Branko e Marta Ren, juntam-se propostas como os luso-angolanos Throes + The Shine, o argelino Rachid Taha, os romenos Fanfare Ciocarlia, o brasileiro BNegão, os italianos Canzoniere Grecanico Salentino, a americana Akua Naru, a iraniana Niyaz ou as cabo-verdianas Teté Alhinho, Lura e Mayra Andrade, entre muitas outras.

Como é tradição, o último dia de festival, domingo, 2 de julho, será aberto ao público e de entrada livre, tendo como principal destaque a Dieta Mediterrânica, enquanto Património Imaterial da Humanidade, com a realização de diversos workshops de gastronomia e demonstrações de cozinha. Outra novidade (ou, neste caso, um regresso, uma vez que já tinha existido em 2015) é o palco MED Fados, a funcionar nos Claustros do Convento, onde será recriada uma Casa de Fados, numa homenagem a outro Património Imaterial da Humanidade. E, como sempre, em paralelo com a música, haverá artesanato, cinema, gastronomia, exposições, sessões de poesia e muita animação de rua.

Festival MED > Centro histórico de Loulé > 29 jun-2 jul, qui-dom 19h > €12 a €30