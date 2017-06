PortoCartoon: O turismo visto como uma sátira

1 / 5 2 / 5 3 / 5 4 / 5 5 / 5

O tema do turismo atravessa quase todo o 19º PortoCartoon – World Festival no Museu Nacional da Imprensa, no Porto, com quase mil desenhos humorísticos de todo o mundo a refletirem sobre a temática, seguindo a escolha da ONU (Organização das Nações Unidas) que declarou 2017 como o Ano Internacional do Turismo Sustentável.

Na exposição, patente até final do ano, está o cartoon do artista Luc Vernimmen, vencedor do Grande Prémio desta edição. Intitulado Sustainable Tourism, o desenho do belga, nascido em Antuérpia e premiado em vários concursos internacionais, mostra-nos um autocarro vermelho, onde se lê "Syria City Tour", que transporta um grupo de turistas, entretidos a fotografar a destruição do País, como se fosse um qualquer monumento.

Entre os 520 desenhos aqui expostos – o festival recebeu este ano 1 500 obras de mais de 400 artistas, oriundos de 62 países, com a Roménia, Portugal, Brasil e Irão a liderarem as participações – estão outros premiados. O cartoon de Jitet Kustana (da Indonésia) intitulado Sunbathing in the Beach, que recebeu o segundo prémio, e o de Angel Boligán (México) premiado com o terceiro lugar com a representação, em forma de guilhotina, do muro que Donald Trump ameaça construir entre os Estados Unidos e o México.

A edição deste ano conta ainda com dois Prémios Especiais de Caricatura: um dedicado a Pablo Picasso (a pretexto dos 80 anos da obra Guernica); outro a António Guterres, o primeiro português a chegar a Secretário-Geral das Nações Unidas. O brasileiro Dalcio Machado e o português Santiagu (António Santos) foram, respetivamente, os vencedores destas categorias do festival que, em 2018, chega às 20 edições. Além do Museu Nacional da Imprensa, o festival – que, a partir de julho, deverá estender-se a outros espaços do Porto e de Matosinhos (como o Aeroporto) –, conta ainda com 150 trabalhos de tema livre expostos na Casa Branca de Gramido, em Gondomar, aos quais se juntam, a partir de 4 de julho, cerca de 60 desenhos do artista turco Emrah Arikan (Prémio do Público 2016) no Shopping Cidade do Porto.

19º PortoCartoon – Word Festival > Museu Nacional da Imprensa > Estr. Nacional 108, 206 > T. 22 530 4966 > até 28 dez, seg-sex 10h30-12h30, 14h30-18h30, sáb-dom 14h30-18h30 > €2

Emrah Arikan (Prémio do Público 2016) > Shopping Cidade do Porto, R. Gonçalo Sampaio, 350, Porto > 4 jul-6 ago > grátis

Casa Branca de Gramido > Tv. Convenção de Gramido, 41, Gondomar > T. 22 466 4310 > até 4 set, seg-dom 10h-18h > grátis