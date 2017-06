Nick Mauss em Serralves, do outro lado do espelho

A Casa de Serralves volta ser habitada, desta vez pelas obras do artista norte-americano Nick Mauss, exibidas até 24 de setembro. Em Intricate Others, as peças entram em diálogo com os elementos decorativos e arquitetónicos do edifício, numa subtil coreografia dos espaços

Filipe Braga

Teve tempo para deambular pelas divisões e adivinhar as suas funções, ao mesmo tempo que observava a dinâmica criada pelo fluxo de visitantes do museu, antes de mergulhar em pesquisas e conhecer a história do edifício. Passou um ano entre a primeira visita de trabalho e o regresso à Casa de Serralves de Nick Mauss. “A exposição é o resultado deste encontro prolongado do artista com a casa, cujo exterior modernista choca com o interior novecentista e com um cenário onde a vida doméstica é mais parecida com Downtown Abbey do que enuncia”, conta João Ribas, o comissário de Intricate Others, a primeira exposição individual no nosso País do nova-iorquino, dono de uma das vozes mais influentes da nova geração de artistas contemporâneos.

Filipe Braga

“A casa é muito forte e impôs-se como um desafio”, conta Nick Mauss, durante a visita guiada à imprensa, antes da inauguração. “Tanto encontramos ressonâncias históricas muito específicas como espaços em branco onde podemos projetar outras coisas”, sublinha. Na maior parte das abordagens, feitas propositadamente para a Casa de Serralves, as obras parecem fundir-se com a arquitetura, de forma subtil, como se sempre ali estivessem estado – o espelho aplicado no corrimão ou os desenhos enquadrados nos frisos do balcão superior. “A forma como me comecei a relacionar com a Casa foi como um processo de anotação, como escrever por cima, por baixo ou à volta do texto que é a Casa”, explicou, numa entrevista feita pelo próprio João Ribas, incluída no livro editado por Serralves por altura da inauguração.

A cenografia dos espaços criada pelo artista tem ainda em conta o peso igualitário atribuído, em tempos, às artes decorativas e às belas artes. Um dos suportes mais utilizados na exposição são os espelhos, seja como superfície onde são projetados vídeos ou onde ganham corpo os desenhos de Mauss, maioritariamente a preto e branco, ou simplesmente para refletir a paisagem exterior. E os próprios visitantes, em confronto com a sua condição.

Casa de Serralves > R. D. João de Castro, 210, Porto > T. 22 615 6584 > 22 jun-24 set, seg-sex 10h-19h, sáb-dom 10h-20h > €10