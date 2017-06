Cascais Groove: Música para todos

O espanhol Joaquín Cortés e o duo americano Thievery Corporation são os cabeças de cartaz da segunda edição do festival Cascais Groove, que começa esta sexta-feira, 23, Parque Marechal Carmona

Depois do sucesso da primeira edição de um festival que se quer afirmar pela diferença, o Cascais Groove está de regresso, desta vez num novo local e em versão revista e aumentada. Tal como no ano passado, o programa divide-se em duas partes distintas, o Groove By Day e o Groove By Night. Durante o dia, haverá um vasto leque de atividades para toda a família, entre ateliês infantis, workshops de artes e diversos espetáculos para os mais pequenos. Depois, com o cair da noite, chegam os espetáculos para os mais crescidos.

Na sexta-feira, 23, sobem ao palco duas duplas nacionais que misturam a música com o humor: As Baladas do Dr. Paixão, composta pelo radialista Nuno Markl e o músico João Só, e o projeto Deixem o Pimba em Paz, no qual a cantora Manuela Azevedo e o ator Bruno Nogueira dão uma nova roupagem, mais pop, aos grandes clássicos da denominada música pimba.

No sábado, 24, a estrela será o bailarino espanhol Joaquín Cortés, de regresso a Portugal para estrear o novo espetáculo Essência, que envolve cerca de 30 pessoas em palco, entre bailarinos e músicos. Na última noite, domingo, 25, é a vez do duo americano de música eletrónica Thievery Corporation apresentar o disco The Temple of I & I, um trabalho inspirado pelos ritmos da Jamaica e o mais recente capítulo de uma vasta discografia, iniciada há já 20 anos com Sounds from the Thievery Hi-Fi.

Tanto de dia como de noite, o público terá ao seu dispor diversas propostas de comida saudável no recinto, reunidas na área Groove Food.

Cascais Groove > Parque Marechal Carmona, Cascais > 23-25 jun, sex-dom 20h > €15 a €40