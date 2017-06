O verão chegou ao Quarteirão de Miguel Bombarda

As inaugurações simultâneas nas 18 galerias contemporâneas do Quarteirão de Miguel Bombarda, no Porto, acontecem este sábado, 17

A temporada de verão no Quarteirão de Miguel Bombarda, no Porto, começa este sábado, 17, nas 18 galerias de arte contemporânea que inauguram quase duas dezenas de exposições. O artista plástico António Olaio leva pinturas, vídeo, música e, sobretudo, desenhos à Fernando Santos na mostra Cleaning Up the Vacuum. O project room da galeria inaugura ainda uma individual de trabalhos recentes da americana Alicia Eggert, Signs and Wonders.

Filipe Braga

Já a Ó!Galeria continua a mostrar-nos as ilustrações Time Asks for Time, da designer Cátia Vidinhas, enquanto a Quadrado Azul expõe matryoshka, de Ana Santos, com peças que “surpreendem pelo tom, escala, liberdade e precisão no uso dos materiais”, descreve-se. No dia das inaugurações, haverá visitas guiadas gratuitas (sob marcação), conduzidas por alunos de artes visuais e tecnologias artísticas da Escola Superior de Educação do Porto, performances que combinam dança e teatro físico e ainda uma oficina de técnicas de impressão (projeto da Cooperativa Árvore e Chapa Azul), entre as 16 às 19 horas.

Inaugurações Simultâneas Bombarda > Quarteirão da R. Miguel Bombarda, Porto > 17 jun-31 jul