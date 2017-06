Anthony Lister faz artes mágicas na Galeria Underdogs

O artista enquanto alquimista. Falámos com o australiano Anthony Lister, a propósito de Slither Between the Blinds Shows Our Fears, a sua exposição que está até 15 de julho na Galeria Underdogs, em Lisboa: “É como ser mágico”

É toda uma série de fragmentos de vida que se encontram enclausurados nestes quadros. Como se figuras, objetos, detalhes, quisessem saltar dali para fora e houvesse outras figuras, outros objetos, outros detalhes, que os detivessem. Essa tensão está espelhada nas quatro telas quadradas de grande formato (com lados de 3,5 metros) que integram a exposição Slither Between the Blinds Shows Our Fears, do australiano Anthony Lister. Para complementar o espaço cénico da exposição, que contém também um conjunto de outros pequenos trabalhos, o artista construiu um piano em madeira, à escala real.

“Cresci a achar que tinha um tio aborígene e foi apenas aos 14 anos que soube que isso não era verdade, senti-me enganado pelo meu pai”, conta Anthony Lister à VISÃO Se7e. Das cinzas desse engano nasceu uma consciencialização mais plena da cultura aborígene e da sua importância fundadora na identidade dos australianos. “Olhando para Goya e a temática da mitologia, o meu trabalho segue essa linha utilizando uma linguagem contemporânea.” E acrescenta-lhe noções como identidade (e falta dela), modelos a seguir, rebeldia, natureza ou falta de patriotismo para ajudar a compreender o que pinta.

Estão desenhados desde elementos aborígenes, coalas, mulheres com asas, mulheres -objeto, as referências do mundo pop (bolas de basquetebol, posters dos AC/DC, palavras realçadas como se fossem néones ou etiquetas de preços). Lister usa materiais como lápis de cor, giz, tinta em spray, tinta a óleo e gesso, que em camadas lhe conferem, a ele, artesão, o papel de alquimista. “É como ser mágico. A única diferença entre um mágico e um pintor é que um pintor nem sempre está ciente de todas as ilusões que opera.”

Slither Between the Blinds Shows Our Fears > Galeria Underdogs > R. Fernando Palha, Armazém 56, Lisboa > T. 21 868 0462 > até 15 jul, ter-sáb 14h-20h