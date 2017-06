Gaia Todo Um Mundo, o festival por um planeta melhor

A partir desta quinta-feira, 15, e durante quatro dias, o centro histórico de Vila Nova de Gaia vai receber a primeira edição do Gaia Todo Um Mundo, com música, artes visuais e performativas, gastronomia e muitas outras atividades

1. Pensar e viver o planeta

Com uma abrangente programação, o festival Gaia Todo Um Mundo (GTM) reúne, em Vila Nova de Gaia, entre esta quinta -feira, 15, e domingo, 18, pensamento, música, artes visuais, arte urbana, dança, marionetas e gastronomia, entre muitas outras atividades, com mais de 200 intervenientes oriundos dos cinco continentes, para participarem em mais de 70 ações. O tema central desta edição de estreia é o Desenvolvimento Sustentável e as Alterações Climáticas.

2. Pela cidade

O GTM instala-se no centro histórico de Vila Nova de Gaia, ocupando espaços como o Convento Corpus Christi, Zé da Micha, Mercado da Beira-Rio, Largo Sampaio Bruno, Largo Santa Marinha, Rua de França, Rua de Guilherme Gomes Fernandes, Rua de Santa Marinha, Rua de Guilherme Braga, Largo da Igreja de Santa Marinha e Armazém 22. A entrada diária custa dez euros, enquanto o passe geral para os quatro dias fica a 20 euros.

3. Entrar nas rotas

Durante os quatro dias do GTM, serão criadas diversas rotas, como a dos ativistas, a das marionetas, a dos petiscos ou da arte urbana, entre outras, para que os visitantes possam interagir como melhor entenderem com o festival, enquanto circulam nas ruas envolventes ao ponto central da iniciativa.

4. Músicas do mundo

Na vasta programação musical do GTM sobressaem alguns nomes grandes da denominada música do mundo, como o sírio Omar Suleyman, o angolano Bonga, a anglo-libanesa Nadine Khouri ou o projeto luso-angolano Batida, cabeças de cartaz de um alinhamento que inclui ainda novos valores como os portugueses Sensible Soccers, Octapush e Filho da Mãe, o tocador de kora gambiano Mbye Ebrima ou o cantautor brasileiro Luca Argel.

5. Intervir na rua

Tendo sempre por base a temática do desenvolvimento sustentável e das alterações climáticas, diversos artistas de rua nacionais e internacionais, como os Cumul Collective, Isaak Cordal ou Bordalo II, foram desafiados a criar uma série de intervenções no centro histórico de Vila Nova de Gaia, umas mais perenes e outras mais efémeras, de modo a requalificar e valorizar o território de uma forma diferente.

6. À conversa

Paralelamente a toda a programação artística, haverá diversos debates, conversas e conferências com pensadores nacionais e internacionais que levarão ao festival visões e experiências sobre os temas principais. Entre os convidados, destacam-se o jornalista ambiental britânico Geoffrey Lean, o presidente do Conselho Nacional do Ambiente Filipe Duarte Santos ou o também britânico Robert Hall, presidente da Ecolise, uma plataforma europeia para iniciativas sustentáveis e de combate ao aquecimento global por parte das comunidades locais.

7. Animações

Durante todo o festival não faltará animação pelas ruas da cidade, com a apresentação de espetáculos curtos de marionetas, que se repetirão ao longo da tarde, peças de dança, encontro de coros ou sessões de contadores de histórias, não esquecendo, claro, o baile tradicional, que ao final da tarde de domingo, 18, encerrará esta primeira edição do Gaia Todo Um Mundo.

