Nem o Presidente Marcelo escapou aos Martelinhos de São João

Há de tudo para todos os gostos. O sexto Concurso Martelinhos de São João, promovido pela Fundação da Juventude, recebeu, este ano, 170 propostas à volta do ícone maior das festas da cidade do Porto: o colorido martelo de São João. Os trabalhos mais criativos (nas categorias de objeto, 2D e vídeo) estão em exposição no Palácio das Artes – Fábrica de Talentos, no Porto, até ao dia 28 deste mês.

Nesta edição, foram recebidas menos propostas do que as habituais – apesar de os trabalhos em vídeo terem crescido – mas chegaram de todos os pontos do País e ilhas, com inspirações várias. Há trabalhos que brincam com figuras públicas como o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, o presidente do Futebol Clube do Porto, Pinto da Costa, ou o escritor Eça de Queiroz. O presidente da Fundação da Juventude, Ricardo Carvalho, congratulou-se com o facto de o concurso continuar a “estimular a participação criativa de todos os cidadãos na interpretação do tema da festa do São João do Porto, mantendo vivo um dos mais emblemáticos ícones das festas da cidade”.

Na categoria 2D, o primeiro prémio foi atribuído ao ilustrador Hélder Teixeira Peleja que desenhou o martelo Maria do Douro numa homenagem às típicas mulheres bairristas. O segundo lugar foi entregue ao arquiteto Vítor Hugo Matos, pelo trabalho Batismo de São João, inspirado no santo padroeiro do Porto e na ponte Luís I, de onde os mais destemidos se costumam atirar para as águas do rio Douro.

A categoria objeto premiou Maria Isabel Fernandes, artista da Figueira da Foz que concorre desde a primeira edição, pela boneca feita à mão com, diz, “50% de alma portuense, 30% de espírito sanjoanina e 20% de inspiração festiva”. Já a categoria de vídeo, sob o tema Martelinho, para que te quero, foi ganha por Daniel Vicente Roque. Os prémios (€1000 euros para o vencedor, €500 para o segundo classificado) são entregues no dia 21 de junho.

Palácio das Artes – Fábrica de Talentos > Lg. de S. Domingos, 16 > Porto > T. 22 339 3530 > até 28 jun, seg-sex 10h-18h, sáb 11h-18h > grátis

Veja aqui um dos vídeos mais criativos do Concurso Martelinhos de São João, uma sátira a Donald Trump, da autoria de Emanuel Barros (Porto)