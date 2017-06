Na exposição 'Please Do Not Bend', o kitsch é uma arma

Numa mostra de fotografias e colagens, Cláudia Clemente questiona o lugar das mulheres no mundo contemporâneo. Please Do Not Bend está no Espaço Espelho d'Água, em Lisboa, até setembro

“É um delírio meu”, começa por nos dizer Cláudia Clemente acerca da sua nova exposição de fotografias e colagens, Please Do Not Bend, desde esta quarta-feira, 7, no Espaço Espelho d’Água, em Lisboa. E não deixa de ser curioso o emprego da palavra “delírio”, tanto no que tem de alucinação como de exaltação. De alucinação perante a ainda pertinência do feminismo na sociedade dos dias de hoje – e feminismo, para os mais desatentos, não é acerca de uma qualquer superioridade das mulheres em relação aos homens mas sim a de uma igualdade de direitos e oportunidades. E de exaltação, no que isso tem de grito e denúncia. Ou, como dizia alguém num cartaz aquando das Women Marches que aconteceram um pouco por todo o mundo este ano, “I can’t believe I still have to protest for this shit” (“não acredito que ainda tenho de protestar por esta porcaria”).

“Tem recortes de Crónicas Femininas e outras revistas portuguesas, francesas, espanholas e brasileiras dos anos 50, 60, 70. E questiona o papel da mulher na sociedade, revisitando os modelos-cliché da mulher-mãe, da mulher-esposa, da mulher-dona de casa, partindo do século passado e confrontando-os com a realidade contemporânea”, explica Cláudia Clemente.

A esta revisitação do papel da mulher no mundo contemporâneo, conferindo-lhe uma circularidade histórica, em que modelos do antes se replicam nos modelos do agora, é dada uma carga de absurdo através da abordagem estética: enquadramentos, encenações e posturas de poseur – a própria Cláudia – que roçam o kitsch e até mesmo o pindérico.

A inauguração é acompanhada do lançamento do livro com 20 imagens (autorretratos) da exposição anterior da artista, Playing With Myself e, ainda, 20 textos. Foram desafiados 20 escritores para o projeto e enviada a cada um apenas uma fotografia. “Só no fim foram reunidos os 20 textos com as 20 fotos – e os próprios escritores nunca leram os textos uns dos outros nem viram as restantes imagens.”

Please Do Not Bend > Espaço Espelho d'Água > Av. Brasília, 210, Lisboa > T. 21 301 0510 > até 30 set > dom-qui 11h-24h, sex-sáb 11h-1h