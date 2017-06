Primavera Sound: Romaria ao Parque da Cidade, no Porto

Rodrigo Leão & Scott Matthew, Bon Iver e Aphex Twin são alguns dos cabeças de cartaz da edição deste ano do festival Primavera Sound, no Porto. A partir desta quinta-feira, 8, no Parque da Cidade

Passado, presente e futuro voltam a cruzar-se no Parque da Cidade, no Porto, em mais uma edição do Primavera Sound. Ao todo, serão mais de 40 atuações, distribuídas por quatro palcos: Primavera, Super Bock, ATP e Pitchfork. Como é habitual, no primeiro dia, quinta-feira, 8, só os dois principais estarão a funcionar, o que não significa um festival a meio gás, como se comprova pelo eclético cartaz, onde se destaca, por exemplo, a eletrónica dos franceses Justice, o hip-hop dos americanos Run The Jewels, a R&B do seu compatriota Miguel ou as sonoridades mais ambientais da dupla do português Rodrigo Leão e do australiano Scott Matthew.

Pior será na sexta, 9, já com todos os palcos a funcionar e com uma sucessão de nomes de deixar qualquer um com a cabeça à volta, tal a ginástica (mental e física) necessária para não se perder aquele concerto pelo qual se esperou o ano inteiro. Afinal, neste dia, que tem como cabeça de cartaz o génio Bon Iver, cruzam-se sonoridades tão díspares como a folk da americana Angel Olsen ou do seu compatriota Hamilton Leithauser (também conhecido como líder dos The Walkmen), o rock psicadélico dos australianos King Gizzard & The Lizard Wizard e Pond, a eletrónica do americano Nicolas Jaar, o rock experimental dos nova-iorquinos Swans ou a pop clássica e mais que perfeita dos escoceses Teenage Fanclub.

O último dia, sábado, fica marcado pela presença da brasileira Elza Soares, que, aos 79 anos, se assume como uma verdadeira lenda viva da MPB. Outros momentos altos serão as atuações do britânico Aphex Twin, um dos mais inventivos produtores de música eletrónica das últimas duas décadas, ou dos americanos Shellac, cujas presenças no festival já são uma espécie de tradição.

Primavera Sound > Parque da Cidade, Porto > 8-10 jun, qui-sáb 17h > €55