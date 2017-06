Afinal, o Primavera Sound começa já esta quarta-feira na Baixa do Porto

Antes de chegar ao Parque da Cidade, entre os dias 8 e 10, o NOS Primavera Sound começa esta quarta-feira, 7, com concertos em cinco bares da Baixa do Porto, em jeito de aquecimento. Depois, durante os três dias do festival, festeja-se também pela noite dentro na Foz

É um dia extra no cartaz do Primavera Sound, esta quarta-feira, 7. Quem tiver adquirido os passes gerais do festival tem entrada livre nos concertos de vários bares da Baixa do Porto: Hard Club, Café au Lait, Passos Manuel, Maus Hábitos e Plano B. Uma espécie de noite de aquecimento, antes de o festival de música ocupar durante três dias, 8 a 10, o Parque da Cidade do Porto. São os cinco bares, justifica José Barreiros, da organização, que mais têm “a ver com o público do festival” e refletem a diversidade musical do NOS Primavera Sound.

A partir das 22 horas, o Hard Club recebe Shura (que atuou no Primavera Sound de Barcelona em 2016), Las Bistecs, Jessy Lanza (passou, este ano, pelo Lisboa Dance Festival) e The Black Madonna (na sala 1), enquanto Lince, Juana na Rap e MVria atuam na sala 2. Já na noctívaga rua Galerias de Paris, a noite começa no Café au Lait com as remisturas do Dj Lynce e continua com O Gringo Sou Eu e Hugo Casabranca. Na rua ao lado, a Cândido dos Reis, será a eletrónica a tomar conta do Plano B com as atuações de Surma e Borusiade, Rui Maia e Moscoman e ainda a performance de UNO no espaço da galeria.

Mais acima, a rua Passos Manuel vai mexer (e muito): no bar Passos Manuel, com performances de Boris Chimp 504, The Suicide of Western Culture e Dj Kitten a tomar conta da pista de dança, e, no Maus Hábitos, com Mueran Hermanos, Brutus, La Flama Blanca (Dj Set) e Dj Nuno Lopes.

A festa do NOS Primavera Sound – recorde-se que os passes gerais estão esgotados e só restam os bilhetes diários – continuará durante os três dias no Indústria Club, na Foz, logo após terminarem os concertos no Parque da Cidade. A abrir, na noite de quinta para sexta, 9, apresentam-se cocktails de disco e funk servidos por Mister Teaser, Señor Pelota e Bawrut.

Na noite seguinte, o efervescente João Tenreiro, o produtor alemão Patlac e o Dj residente do Lux, André Cascais, prometem pôr a plateia a dançar. Para os mais resistentes, o Primavera Sound encerra com a subida à cabine dos portugueses Midnight e Rompante, seguidos da mestria do nova iorquino Levon Vincent. Haja fôlego e resistência para aguentar o ritmo.

Warm up NOS Primavera Sound > Hard Club, R. Infante D. Henrique, Porto > Café au Lait, R. Galeria de Paris, 46, Porto > Plano B, R. Cândido dos Reis, 30, Porto > Passos Manuel, R. Passos Manuel, 137, Porto > Maus Hábitos, R. Passos Manuel, 178, 4º, Porto > 7 jun, qua 22h > grátis (troca de passes gerais por bilhetes a partir 15h)

Official After Party NOS Primavera Sound > Indústria Club > Av. Brasil, 843, Porto > T. 22 410 2748/ 91 24 64899/ 91 939 4982 > 9 jun, sex 02h; 10 jun, sáb 04h; 11 jun, dom 04h > €10/dia a €20 (passe geral)