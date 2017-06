North Music Festival, em Guimarães: O primeiro de muitos

Salvador Sobral é a mais recente confirmação da edição de estreia do North Music Festival, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães. O festival começa esta sexta-feira, 2

Gleb Garanich

Apresentado como “um festival urbano e mainstream”, este novo North Music Festival fica para já na história por ser a primeira iniciativa musical de sempre no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, e também por dar oficialmente início, este ano, à temporada dos grandes festivais. Ao todo, serão mais de 20 atuações, distribuídas por dois dias, que juntarão em palco propostas para todos os gostos, tanto nacionais como internacionais.

A mais recente confirmação foi Salvador Sobral, que depois de ter ganho o festival da Eurovisão se estreia como cabeça de cartaz num grande festival de música. O cantor atua logo na primeira noite, sexta, 2, num palco que receberá também os britânicos Skunk Anansie, os portugueses Amor Electro, Regula e Sean Riley and the Slowriders.

No sábado, o protagonismo será repartido entre nomes como os brasileiros Natiruts, os cubanos Gente da Zona ou os portugueses Pedro Abrunhosa e Comitê Caviar (com os convidados especiais Maceo Parker e NBC) ou Jorge Palma e Sérgio Godinho, que voltam a apresentar aqui o seu espetáculo conjunto. No final dos concertos, a animação continua noite fora ao som de djs, como o colombiano Erick Morillo e o português Kura.

North Music Festival > Estádio D. Afonso Henriques > Av. São Gonçalo, Guimarães > T. 253 520 939 > 2-3 jun, sex-sáb 18h > €35 a €75