'Corações de Pedra': A insustentável dor do crescimento

Um filme impiedoso e sublime sobre aquele período híbrido em que ainda não somos adultos, mas também já não somos crianças. Corações de Pedra já está nas salas de cinema

No quarto que Thor partilha com as suas duas irmãs mais velhas, há uma placa vermelha onde se lê: “Young Adult” (jovem adulto). Pois é justamente esse o “território” de Corações de Pedra, que chegou esta quinta-feira, 25, aos cinemas (e estará disponível em DVD a 1 de junho): aquele período híbrido, cheio de pureza e de dúvidas, em que ainda não somos adultos mas também já não somos crianças. Numa aldeia piscatória, algures no Norte da Islândia, assistimos ao desabrochar da juventude de Thor e Christian, ao longo de um verão em que um tenta conquistar uma rapariga e o outro descobre o amor pelo melhor amigo.

São muitos os exemplos de bons coming-of-age no cinema, mas poucos terão a força de Corações de Pedra, a primeira longa-metragem do jovem realizador islandês Guðmundur Arnar Guðmundsson (o que torna a sua qualidade ainda mais surpreendente), que teve estreia mundial no último Festival de Veneza, onde venceu o Leão Queer. Parte da sua força vem da capacidade de saber mostrar – prescindindo muitas vezes das palavras – tanto a atmosfera castradora e rígida da aldeia como as inquietações e os sentimentos das personagens.

Tudo isso é feito com grande perspicácia e proximidade, como se o realizador estivesse a filmar, de perto, o lugar onde cresceu. E, de certa forma, está. Não Reiquiavique, a sua terra natal, mas a Islândia profunda, como disse na apresentação do filme: “Procuro inspiração na Natureza, nas sensações fortes que nos assaltam nas montanhas, junto ao mar e quando caminhamos em solo virgem, e em como essas sensações se relacionam com as nossas emoções mais profundas.”

Roxana Reiss

Corações de Pedra > de Guðmundur Arnar Guðmundsson, com Baldur Einarsson, Blær Hinriksson, Diljá Valsdóttir > 129 minutos