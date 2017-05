22 festivais de música para este verão

Abanar a cabeça ao som de puro rock, balançar o corpo com o groove do jazz, dançar até ao limite com a eletrónica dos djs do momento. Vale tudo, nestes 22 festivais de música que, de norte a sul do País, nos vão animar até setembro

1. NOS Primavera Sound

Nos habituais quatro palcos, espalhados pelo Parque da Cidade do Porto, irão ouvir-se géneros musicais muito distintos, da eletrónica ao rock. Como cabeças de cartaz desta edição do NOS Primavera Sound estão Bon Iver, que vêm apresentar os temas do seu disco 22, A Million, o enfant terrible da electrónica contemporânea Aphex Twin, o duo francês Justice, o grupo de hip hop Run the Jewels, o produtor nova-iorquino de origem chinela Nicolas Jaar, a icónica artista brasileira Elza Soares e Skepta, o rei britânico do grime. A lista de músicos é longa, mas refira-se ainda Miguel, Flying Lotus, Sampha, Sleaford Mods, Metronomy, Richie Hawtin, Angel Olsen e Death Grips. Como nem só de música é feito um festival, o NOS Primavera Sound continuará a apostar na singularidade do recinto, onde não faltam casas tradicionais do Porto com os seus petiscos, vinho a copo, condições simpáticas para as famílias, um mercado com produtos de criativos, além de merchandising original. Parque da Cidade do Porto, Porto > 8-10 jun > €55 a €125 (passe)

2. Sumol Summer Fest

Sean Paul, conhecido pelos duetos com 50 Cent, Rihanna ou Beyoncé, é um dos cabeças de cartaz do festival de música que se “cola” aos areais da Praia de Ribeira d’Ilhas. Antes deste jamaicano atuar, na segunda noite, há mais artistas que merecem destaque, como o rapper americano Fat Joe e o jovem do hip hop contemporâneo Post Malone, que vai apresentar o álbum Stoney. Ericeira Camping e Praia de Ribeira D’Ilhas, Ericeira > 30 jun-1 jul, sex-sáb > €22 a €38 (passe)

3. Nos Alive

É um dos festivais mais concorridos do verão e, a dois meses do regresso ao Passeio Marítimo de Algés, já não há bilhetes diários nem passes. O Alive está oficialmente esgotado. Entre as 55 mil pessoas que, todos os dias, vão marcar presença no recinto estão confirmados 21 mil estrangeiros, público que todos os anos tem vindo àquele que é um dos festivais portugueses com melhor cartaz. Entre os nomes grandes que por lá vão passar, estão o canadiano e estrela pop The Weeknd, o trio britânico The XX e Alt-J (6), Foo Fighters, The Kills, os históricos The Cult (7), Depeche Mode e Imagine Dragons (8). No palco Nos e no palco Heineken, vai ser possível ouvir, por exemplo, os Courteeners, com o último álbum Mapping The Rendezvous, os portugueses The Black Mamba, e a sua mistura de ritmos soul, funk e blues, Kodaline, Phoenix, Royal Blood, Warpaint, Cage The Elephant, Spoon The Avalanches ou a banda revelação britânica Blossoms. Como novidade para esta edição, fora da programação musical e a pensar nos festivaleiros donos de cães, a organização anunciou que vai ser possível deixar os animais de estimação num “acãopamento”. O serviço tem como parceiro o Centro Tiago Patel, em Janas, é gratuito e vai estar disponível logo a partir do dia 5, mediante inscrição. E ainda...Glass Animals, Bonobo, Rhye, You Can't Win Charlie Brown, Local Natives, Tiago Bettencourt, Savages, Parov Stelar, Wild Beasts, Fleet Foxes, Peaches, Benjamin Booker, Floating Points Passeio Marítimo de Algés, Oeiras > 6-8 jul, qui-sáb > bilhetes esgotados

4. Super Bock Super Rock

A programação não está fechada. Ainda assim, a presença dos Red Hot Chili Peppers, um dos cabeças de cartaz desta 23ª edição do Super Bock Super Rock, já fez esgotar os bilhetes para a noite de abertura, a 13 de julho. No alinhamento do primeiro dia constam nomes como The New Power Generation feat. Bilal e Capitão Fausto, no palco principal, e Kevin Morby, The Orwells, Boogarins, Tuxedo, Throes + The Shine, Manuel Fúria e os Náufragos, Minta & The Brook Trout, nos palcos secundários. Para os dias 14 e 15 ainda há bilhetes, mas será melhor não esperar até à última para garantir lugar em frente aos palcos onde atuarão London Grammar e Future (a 14) e Deftones e Foster The People (a 15). Em breve, haverá novidades sobre o cartaz, que já inclui Tyler the Creator, Seu Jorge num Tributo a David Bowie, Língua Franca (Capicua+Emicida+Rael+Valete), James Vincent McMorrow, Slow J, NBC, Octapush, Keso, Silva, TaxiWars, James Vincent McMorrow, Bruno Pernadas, Sensible Soccers, Black Bombaim e Stone Dead. Parque das Nações, Lisboa > 13-15 jul, qui-sáb > €55 a €150 (bilhete vip)

5. Festival Med

No segundo ano em que recebe o selo de qualidade da Plataforma Europeia de Festivais pelo seu papel na World Music, o Festival Med, inspirado na cultura mediterrânica, apresenta um cartaz recheado de artistas portugueses, que vão dividir-se por nove palcos. Entre eles, conta-se Ana Moura, Rodrigo Leão, Oquestrada, Hélder Moutinho, Fábia Rebordão e Marta Ren. A estes artistas nacionais, juntar-se-ão muitos outros, como o franco-argelino Rachid Taha, o rapper brasileiro BNegão e a Tout-Puissant Orchestre Poly-Rythmo de Cotonou (Benim). Centro Histórico de Loulé, Loulé > 29 jun-2 jul, qui-dom > €10 a €30 (passe)

6. Porto Blues Fest

A primeira edição deste novo festival do Porto presta homenagem a B.B. King, juntando, no segundo dia (27 mai), Rui Veloso (atuou com B.B. King seis vezes) à filha do rei do blues, Shirley King. No primeiro dia do Porto Blues Fest (26 mai), que tem como palco a Concha Acústica, atuam os portugueses Delta Blues Riders e o duo que junta o britânico Julian Burdock (nomeado dez vezes para os British Blues Awards) ao espanhol Danny del Toro (na harmónica). Jardins do Palácio Cristal, R. D. Manuel II, Porto > 26-27 mai, sex-sáb 22h > €25/bilhete único dois dias

7. Vodafone Paredes de Coura

Há 25 anos que o festival, que, para muitos, continua a ser o eleito de todos os festivais de verão, anda a ditar tendências. Os últimos nomes a entrar no cartaz foram os do trio canadiano de folk e blues Timber Timbre, dos ingleses Formation (que apresentam o álbum de estreia Look at the Powerful People), dos Jambinai (da Coreia do Sul) e do quarteto de Guimarães, os Toulouse. Já se sabia da presença em Paredes de Coura do “fenómeno” Benjamin Clementine (que soma perto de uma dezena de atuações entre Porto e Lisboa), do britânico King Krule, da dupla californiana Foxygen, dos americanos Future Islands, da estreia do quinteto do Texas At the Drive-In ou, entre outros, dos Young Fathers, que regressam a Portugal depois da digressão com os Massive Attack e após terem colaborado na banda sonora do filme T2 Trainspotting. E porque o número 25 será uma data importante, os bracarenses Mão Morta também entram na festa e celebram as bodas de prata do álbum Mutantes S.21 no festival nas margens do rio Coura. E ainda... Andy Shauf, Foals, Nick Murphy (Chet Faker), Beach House, Bad BadNotGood, !!! (Chk Chk Chk), Car Seat Headrest e You Can't Win Charlie Brown Praia Fluvial do Taboão, Paredes de Coura > 16-19 ago > €90/três dias

8. Festival Forte

Espera-se uma transformação de Montemor -o-Velho durante os três dias do Festival Forte, dedicado à música eletrónica e à arte digital, com o castelo a ser ocupado por sonoridades e efeitos explosivos. O espetáculo de abertura coloca a fasquia alta: Medusa’s Bed, conduzido por Lydia Lunch (figura de renome da cena underground), Mia Zabelka e Zahra Mani. O cartaz desta quarta edição conta com figuras como o americano Jeff Mills, os britânicos Blawan, o alemão Michael Mayer, a espanhola Adriana Lopez ou o projeto Traversable Wormhole (liderado por Adam X). Uma vez que os concertos são entre muralhas, há uma lotação máxima diária de 5 000 pessoas. Castelo de Montemor-o-Velho, Montemor-o-Velho > T. 239 963 178 > 24-26 ago > bilhete geral €100 (vendas online), €105 (pontos de venda)

9. Jazz em Agosto

A 34ª edição do Jazz em Agosto volta aos jardins da Gulbenkian, entre 28 de julho a 6 de agosto. O cartaz inclui 14 concertos de bandas e artistas de várias nacionalidades e proveniências musicais, desde o improviso ao noise, passando pelo jazz de fusão. Destaca-se a atuação de Julien Desprez (30 jul), Peter Brötzmann (31 jul) e da trompetista portuguesa, radicada na Suécia, Susana Santos Silva (1 ago). Jardins da Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa > 28 jul-6 ago > €12 a €100 (passe)

10. Meo Sudoeste

Em 2017, o Meo Sudoeste assinala 20 anos de vida. O cartaz ainda não está fechado, mas já há nomes confirmados, como o da jovem cantora britânica de origem albanesa Dua Lipa. O fenómeno pop que dá voz ao sucesso Be The One estreia-se em Portugal no dia 4 de agosto, o penúltimo dia desta edição do Meo Sudoeste, que decorre entre os dias 1 e 5, no sítio do costume, a Herdade da Casa Branca na Zambujeira do Mar. No mesmo dia de Dua Lipa, ainda sobem ao palco principal o dj Martin Garrix, número um na tabela da revista DJMAG em 2016 e autor do êxito Animals, o rapper Lil Wayne, também em estreia neste Sudoeste, e os Crystal Fighters. Como habitualmente, o primeiro dia de festival é o da receção ao campista, embalado ao som de djs, ainda por anunciar, em jeito de abertura de apetite para o resto do cartaz. Assim, a 2 de agosto, tocam Andrew Taggart e Alex Pallos, a dupla de produtores que formam os The Chainsmokers, o repetente Richie Campbell, nome grande do hip-hop, o americano Mac Miller, e o fenómeno angolano Matias Damásio que durante este verão também passará por outros festivais. Nesta edição de aniversário redondo também estarão pelo Sudoeste os djs Snake e Marshmello, este último um americano cuja imagem de marca é o capacete/máscara em forma de guloseima que usa na cabeça durante as atuações, e ainda o trio irlandês de indie rock Two Door Cinema Club e Mishlawi, que apesar do nome e de rimar em inglês é um músico português. Para o dia de encerramento, sábado, 5, só estão ainda dois nomes confirmados: os regressados Jamiroquai e a cantora portuguesa April Ivi, que, no ano passado, atuou no palco jovens talentos do festival e agora regressa para o palco principal, onde deverá interpretar os êxitos Be Ok e Shut Up. Mais nomes hão de chegar ao cartaz, mas por agora é assim que se desenham as festividades das duas décadas de um dos maiores e mais concorridos festivais de verão. Herdade da Casa Branca, Zambujeira do Mar > 1-5 ago, ter-sáb > €48 a €105 (passe)

11. MIMO Festival

Na primeira edição internacional do MIMO, festival de origem brasileira, realizada em 2016, vários locais de Amarante, desde o Parque Ribeirinho à igreja de São Gonçalo, foram ocupados por uma multidão, em busca das sonoridades de múltiplos géneros e origens. Nesta segunda edição, nomes como o do americano Herbie Hancock, do baixista camaronês Richard Bona, da cantora brasileira Céu, da banda tuareg Tinariwen, do português Manel Cruz (o ex-Ornatos Violeta regressa aos palcos com novas canções) ou da banda pernambucana Nação Zumbi prometem voltar a gerar grande entusiasmo. Para além da qualidade do cartaz, há ainda a enorme vantagem de a entrada para os concertos ser inteiramente gratuita. O festival tem também uma programação de cinema (serão exibidos filmes sobres os músicos Chico Science e Vinicius Brasileira), etapas educativas (concertos didáticos, workshops, masterclasses, palestras e oficinas), um fórum de ideias e atividades paralelas, como passeios guiados pelo centro histórico da cidade. Parque Ribeirinho, Igrejas de S. Pedro e de S. Gonçalo, Largo de S. Gonçalo, Amarante > 21-23 jul > grátis

12. Milhões de Festa

À 10ª edição, o festival nas margens do rio Cávado continua a ser marcado pela música alternativa e independente. Neste festão de verão com muito boa onda, haverá desde (a descrição é dos organizadores) “os rockers mais pesadões de Newcastle Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs”, ao “grindcore com explosões noise da dupla norueguesa Brutal Blues”, passando pelo “híbrido singular de metal extremo e expressões latinas dos colombianos Chúpame El Dedo”. Quatro dias para descobrir novos ritmos enquanto se mergulha na piscina. Parque Fluvial e Piscinas Municipais de Barcelos, Barcelos > T. 22 012 6738 > 20-23 jul > passes gerais €55 a €60

13. Entremuralhas

Em agosto, o Castelo de Leiria será invadido não por guerreiros inimigos mas por músicos portugueses e estrangeiros. Tudo por culpa da 8ª edição do Entremuralhas. Pelo palco, desfilarão talentos da música gótica (e suas variações) como os ingleses In The Nursery, com 35 anos de carreira e 28 álbuns editados. Estão ainda confirmados nomes como Front Line Assembly (Canadá), Nicole Sabouné (Suécia), Perturbator (França) e Àrnica (Espanha). O encerramento estará a cargo dos portugueses Pop Dell’Arte. Se o tipo de música lhe interessar, seja o leitor um dos 737 (número de acesso permitido por dia) festivaleiros a entrar no castelo e, sobretudo, no espírito desta cultura. E ainda... Vox Low, Bärlin, Selofan, Position Parallèle, Twa Corbies e Bestial Mouth Castelo de Leiria, Leiria > 24-26 ago, qui-sáb > €25 (dia 24), €35 (dia 25), €40 (dia 26), €65 (dias 25 e 26), €85 (passe)

14. Neo Pop Festival

Um dos festivais mais importantes de música eletrónica, o Neo Pop, nascido há 11 anos, recebe os alemães Kraftwerk (5 ago) e o seu já muito aplaudido espetáculo 3D, que funde a música à arte visual. Mas há muitos outros nomes no cartaz que farão vibrar o Forte de Santiago da Barra como o trio berlinense Moderat (3 ago), o dj americano Danny Tenaglia, o sueco The Field, os americanos Octave One, o dj e produtor americano Maceo Plex ou a britânica Paula Temple. Forte Santiago da Barra, Viana do Castelo > 3-5 ago > €60, €50 (até 30 jun), €90 a €120/passe de três dias

15. EDP COOLJAZZ

Com alguns concertos separados por dias e um público mais velho, o EDP CoolJazz, que começou por apostar nos sons do jazz, é, hoje, mais abrangente. O cartaz desta edição vai vaguear pelo flamenco/jazz fusão da dupla mexicana de guitarristas Rodrigo Y Gabriela, num concerto que terá lugar logo no dia de abertura, a 18 de julho. Mas também pelos sons da Música Popular Brasil cantados por Maria Gadú (23), o pop-rock de Jake Bugg (25) e os êxitos dos The Pretenders (19). De regresso está ainda Jamie Cullum, o concerto do músico britânico encerrará o festival (29). Parque dos Poetas e Jardins Marquês de Pombal, Oeiras > 18-20, 23, 25-26 e 29 jul > €25 a €65

16. Meo Marés Vivas

O festival que se mantém, junto à Praia do Cabedelo, em Vila Nova de Gaia, acontece, este ano, entre sexta e domingo, e não de quinta a sábado, como nos últimos anos. Aquele que é, a nível nacional, um dos festivais de música com preços de bilheteira mais simpáticos anunciou um programa cheio de boas surpresas. O músico inglês Sting atua no encerramento do festival (16 jul), no mesmo dia em que também escutaremos o filho, Joe Sumner, que há poucos meses lançou o single de estreia Jellybean, além do brasileiro Seu Jorge. Antes, o MEO Marés Vivas abre com os Bastille (14 jul), no dia de aniversário do vocalista, Dan Smith, e justamente na mesma data em que se assinala a Tomada da Bastilha. A 14, ainda ouviremos o vocalista dos Keane, Tom Chaplin, que se estreia a solo em Portugal. A banda de Lucas Graham, autor de 7 Years e de Mama Said, é outro nome forte do festival (15 jul), com o regresso dos Scorpions, oito anos depois de ali terem atuado, e de prometerem interpretar temas clássicos dos seus 50 (!) anos de carreira. Como sempre, o cartaz conta com atuações portuguesas: Diogo Piçarra e Agir (14 jul), Expensive Soul (15 jul), Amor Electro (15 jul) e Miguel Araújo (16 jul) estão confirmados. E ainda... O cartaz ainda não está completo, falta saber quais os músicos, artistas e djs que atuam nos três palcos secundários: Moche, Santa Casa e Caixa Praia do Cabedelo, Vila Nova de Gaia > 14-16 jul > €35/dia; €60/três dias; €150/passes VIP

17. Cascais Groove

Rodeados de verde e ao ar livre, assim voltará a ser o Cascais Groove que, este ano, se muda para o Parque Marechal Carmona, no centro da vila. A organização, a cargo de André Sardet, aposta agora noutras formas de expressão artística, para lá da música. O cartaz ainda não está fechado, embora já esteja assegurada a presença de Thievery Corporation (25) e a estreia do espetáculo Essência, de Joaquín Cortés (24). Parque Marechal Carmona, Cascais > 23-25 jun, sex-dom > €20 a €40

18. Festival Músicas do Mundo

Durante nove dias, de 21 a 29 de julho, o Festival Músicas do Mundo (FMM) e a world music regressam a Sines e a Porto Covo. Entre as dezenas de concertos confirmados para a 19ª edição do FMM, há várias estreias e regressos, e também música portuguesa cantada e tocada, por exemplo, por Cristina Branco, Simply Rockers Sound System e Celeste Mariposa. O cartaz inclui as estreias do pianista e compositor cabo- -verdiano Vasco Martins, do havaiano Mike Lov, o duo luso- -britânico Benjamim/Barnaby Kee, o MC anglo-nigeriano Afrikan Boy, a orquestra chilena Chico Trujillo e o brasileiro Emicida. Quanto a repetentes, o destaque vai para quem apresenta discos novos, caso do cabo-verdiano Mário Lúcio (Funanight), do iraniano Mohammad Reza Mortazavi (Transformation) ou do francês Thomas de Pourquery (Sons of Love). E ainda... A-Wa (Israel/ /Iémen), BCUC (África do Sul), Den Sorte Skole (Dinamarca), Fatoumata Diawara & Hindi Zahra (Mali/Marrocos), José Mucavele & João Afonso (Moçambique/ /Portugal), Leyla McCalla (Haiti/ /EUA), Lura (Cabo Verde), Mercedes Peón (Galiza- -Espanha), Metá Metá (Brasil), Simply Rockers Sound System (Portugal), Tulipa Ruiz (Brasil), Waldemar Bastos (Angola) Vários locais de Sines e Porto Covo > 21-29 jul > €5 a €50 (passe)

19. Música em Leiria

Um concerto inédito com a Orquestra Filarmonia das Beiras e a fadista Gisela João abre, a 2 de junho, no Teatro José Lúcio da Silva, a 35ª edição do Música em Leiria. Mas o festival de música mais antigo do País tem outros destaques na programação deste ano: o encontro entre Manuela Azevedo, dos Clã, e a Orquestra de Jazz de Matosinhos (dia 8), o Quarteto de Guitarras Parnaso (30) e o espetáculo de encerramento que leva até Leiria, a 2 de julho, a Companhia Nacional de Bailado, a comemorar o seu 40º aniversário. O festival tem direção artística de António Vassalo Lourenço e percorre várias localidades do distrito de Leiria. Vários locais > Leiria, Batalha, Marinha Grande, Figueiró dos Vinhos, Pedrógão Grande, Castanheira de Pera > 2 jun-2 jul > €5 a €25 (alguns concertos são de entrada livre)

20. Les Plages Électroniques

Importado da Côte d’Azur no ano passado, este festival de música eletrónica em formato “festa na praia” regressa este verão ao areal da Costa da Caparica. Os dois primeiros dias, 2 e 3 de junho, são passados na praia da Sereia ao som de: Møme, Romare, Matias Aguayo, DOP, Point G (dia 2), Gramatic, Étienne de Crecy, Pfel&Greem, Moullinex e Izem (dia 3). No último dia, 4, o Les Plages Électroniques costuma saltar para um piso mais firme e fazer a festa em Lisboa num local surpresa. Mas, sobre isso, ainda não há notícias. Praia da Sereia, Costa da Caparica > 2-4 jun, sex-dom > €20 a €40 (em pré-venda)

21. Bons Sons

Pelos oito palcos do Bons Sons só passa música portuguesa. Mas para que o festival aconteça é preciso fechar a aldeia de Cem Soldos, em Tomar, que, durante quatro dias de agosto, se transforma num grande recinto de festa. Nesta edição, são 45 os concertos programados. O cartaz, que junta artistas consagrados e projetos emergentes, leva a Cem Soldos a dupla Señoritas (dia 12), formada por Mitó Mendes (A Naifa) e Sandra Baptista (A Naifa/ /Sitiados), para apresentarem as onze canções do seu disco de estreia Acho que é meu dever não gostar. No mesmo dia, sobe ao Palco Eira o espetáculo que assinala os 25 anos do álbum Mutantes S 21, dos Mão Morta. Em destaque no festival estão também Valter Lobo, que vem tocar o seu primeiro disco Mediterrâneo, e os rockeiros The Poppers, que em janeiro deste ano lançaram Lucifer. O palco MPAGDP – Música Portuguesa a Gostar Dela Própria será de passagem obrigatória. Com a programação a cargo do projeto homónimo (canal/arquivo com cerca de dois mil vídeos), criado por Tiago Pereira, este palco vai receber os Band'Olim, Singularlugar, Filipe Valentim, Lúcia Alves e João Raposo, Moços da Vila, Sampladélicos, Moçoilas e Sanct'Irene Ensemble. Com um extenso cartaz, não faltarão razões para rumar ao Bons Sons, que, em março deste ano, venceu os prémios de Melhor Alinhamento e Melhor Receção e Acolhimento, nos Iberian Festival Awards 2017. E ainda... Groove Salvation, Whales, Surma, Holy Nothing, Né Ladeiras, Les Saint Armand, Ballroom, Filipe Sambado, Txiga, Orelha Negra, Captain Boy, LST, Octa Push, Rodrigo Leão Aldeia de Cem Soldos, Tomar > 11-14 ago, sex-seg > €20 a €45 (passe)

FLevita

22. O Sol da Caparica

Faz-se apenas com os sons da lusofonia, um pé na praia, outro na cultura urbana, e ainda reserva um dia para agradar às crianças. É assim O Sol da Caparica, o festival que se estreou em 2014 e que este ano está de regresso. O cartaz da 4ª edição tem mais de 30 artistas confirmados, vozes de Angola, Brasil, Cabo Verde e Portugal, que sobem aos três palcos do recinto para proporcionar 11 horas de música, por dia, a todos os visitantes. A oferta, variada, é para todos os gostos: o rap de Regula, o fado de Carlos do Carmo, as baladas de Mafalda Veiga e a kizomba afro pop do cabo-verdiano Djodja. Mas também vão ouvir-se os êxitos de António Zambujo e do angolano Matias Damásio, autor do hit Loucos, que não para de passar nas rádios, o rock dos Xutos & Pontapés, e ainda Carlão, Mariza, Dealema, HMB, Bonga, Best Youth, Sam Alone, Criolo e Bispo. Para o último dia (13) estão reservados os projetos direcionados para o público infantil: o espetáculo Mão Verde, da rapper Capicua e do guitarrista Pedro Geraldes (Linda Martini), Palavra Cantada e os clássicos do cinema de animação interpretados por Rita Guerra. Surf, skate, sessões de cinema, poesia e debates também estão no alinhamento do festival. Parque Urbano da Costa da Caparica, Costa da Caparica > 10-13 ago, qui-dom > €15 a 115 (passe), dia 13 €2