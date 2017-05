Porto é a cidade europeia do design durante esta semana

A décima edição dos European Design Awards decorre, este ano, no Porto. Durante a semana, a cidade recebe exposições, workshops e visitas guiadas a ateliês de design. A cerimónia oficial está marcada para o próximo sábado, 27, no Teatro Rivoli

A exposição Two Pages já subiu ao sétimo piso do parque de estacionamento Silo Auto, na Baixa do Porto, onde estará patente até domingo, 28. É uma das propostas de antecipação da cerimónia dos European Design Awards (ED Awards), que acontece pela primeira vez em Portugal, no próximo sábado, 27, no Teatro Rivoli, no Porto – depois de passar por cidades como Viena, Istambul, Colónia, Helsínquia, Roterdão, Estocolmo, Zurique ou Atenas.

A mostra apresenta-nos 112 trabalhos de autores de todo o mundo, com esboços, desenhos, ilustrações, fotografia e design, resultado do projeto Two Pages, criado em 2012 pelos designers Konstantinos Trichas e Dionysis Livanis, e que tem levado pequenos cadernos e diários gráficos a viajar por artistas de todo o mundo.

O primeiro nasceu em 2012, em Londres, partindo da pergunta “what did you do yesterday?” (o que fizeste ontem?), e contou com a participação de 24 artistas, entre eles o grego Konstantino Trichas e Ruhul Abdin, do Bangladesh. “Já completámos 16 diários gráficos de várias cidades da Europa, Ásia e América”, nota Konstantinos, lembrando que 450 artistas participaram neste projeto. Cada um tem um tema diferente, que “pode ser uma questão, uma palavra ou uma imagem”, explica.

Em Portugal, o diário gráfico propôs aos artistas uma reflexão sobre o tema “Please” (Por favor), e, embora o caderno só deva estar concluído no verão, a exposição já nos mostra alguns desses trabalhos. Mariana, a Miserável recebeu o caderno de Rui Vitorino Santos (cujo desenho também está em exposição) que, por sua vez, já tinha passado pelas mãos de Júlio Dolbeth, Márcia Novais e do ateliê R2. “Fiz uma ilustração de uma rapariga sentada na cama, a partir da frase “Please, don’t go” (Por favor, não vás), conta Mariana, que entregou depois o caderno gráfico do Porto a André da Loba. A dupla página do ilustrador (cada um tem direito a desenhar duas páginas) brincou com a ideia “Por favor, não dobrar”. “Um falhanço em forma de folha amachucada, ou seja, dobrada ao limite”, contou André da Loba à VISÃO Se7e.

A pretexto da exposição, Konstantinos Trichas e Dionysis Livanis organizam, no Silo Auto, um workshop sobre a linguagem visual e a cultura urbana do Porto, nesta quinta-feira, dia 25 (12h-16h). A cerimónia de entrega de prémios aos melhores projetos de design de comunicação da Europa – onde a marca Porto Ponto foi distinguida, em 2015, em Istambul (Turquia) – será antecedida de uma conferência e haverá outras atividades paralelas. Como o workshop do coletivo Post Eady, no Palácio dos Correios, junto à Câmara Municipal (dia 25), visitas guiadas a vários estúdios de design na Baixa do Porto e Matosinhos (dia 26) e ainda a exposição Ten Years of ED Awards (dias 26 e 27), com os trabalhos das agências vencedores da última década, como o ateliê portuense R2. O Palácio dos Correios inaugura ainda, no dia 30, a exposição Design by Porto, Porto by Design: 4 anos de design na Câmara do Porto , para conhecer todo o design gráfico de 40 projetos culturais da autarquia até 23 de julho.

Two Pages > Silo Auto, R. Guedes de Azevedo, Porto > até 28 mai, 12h-19h > grátis

European Design Awards > Teatro Rivoli, Pç. D. João I, Porto > T. 22 339 2200 > 27 mai, sáb 14h30 > €49; €5(estudantes)