'O Olhar do Artista': Serralves desce à Cordoaria de Lisboa

Uma exposição – feita a partir das obras da coleção da Fundação de Serralves– em que os artistas assumem uma espécie de curadoria coletiva. Para ver no Torreão Nascente da Cordoaria Nacional, em Lisboa, até agosto

É apresentado mesmo assim: “Helena Almeida escolhe Paula Rego, Paula Rego escolhe Eduardo Batarda, Ana Jotta escolhe Manuel Alvess, Yto Barrada escolhe Ana Jotta, Pedro Cabrita Reis escolhe Jorge Pinheiro, Lourdes Castro escolhe Ângelo de Sousa...” e por aí fora. A exposição O Olhar do Artista: Obras da Coleção de Serralves reúne obras de artistas da coleção de Serralves, portugueses e estrangeiros, que têm a particularidade de terem sido escolhidas pelos próprios, entre si.

“A ideia foi muito simples: selecionámos 20 artistas da coleção, que expandiram o convite a outros 20 artistas [também da coleção]”, conta a diretora do Museu de Arte Contemporânea de Serralves, Suzanne Cotter, à VISÃO Se7e. “Trata-se de um olhar sobre a coleção através dos olhos dos seus artistas. É uma forma muito fresca e sensata de fazer uma mostra, envolver os artistas.”

A exposição desenvolve-se, assim, em obras que, aos pares, entram em diálogo. Alguns exemplos: a fotografia a preto e branco de uma série de chuveiros que ganharam pé próprio, instalados em bases com formato de tripé e que parecem humanizados pelo facto de estarem juntos num mesmo espaço; materiais do quotidiano como raios de roda de bicicleta, garrafas de vidro, cabos de aço e fio de norte formam um conjunto de candelabros verdes que se chama Joana. A fotografia é a obra do francês a viver em Marrocos Yto Barrada, e este escolheu uma instalação de 2005 da autoria de Ana Jotta.

A caixa retangular, com tampa, feita de moldes em gesso e rodeada por terra prensada (a que não queremos chamar de caixão), é do artista que escolheu um livro em formato desdobrável, disposto em harmónica, cujas páginas interiores estão ilustradas a números – a escultura-instalação é de Francisco Tropa, que escolheu a obra Livre-Étalon, de Robert Filliou. Uma pintura a óleo de uma baleia que parece enclausurada pelo enquadramento da tela e um tecido que se soltou do rolo a metro e é uma lufada de branco movida por uma ventoinha... – Bruno Pacheco escolheu Hans Haacke...

O Olhar do Artista > Torreão Nascente da Cordoaria Nacional > Av. da Índia, Lisboa > T. 21 364 6128 > 19 mai-6 ago > ter-sex 10h-13h e 14h-18h, sáb-dom 14h-18h