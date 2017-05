Começou a Festa do Cinema, com bilhetes a €2,50

A Festa do Cinema começa esta segunda-feira, 22, para levar mais espectadores às salaas, de norte a sul do País e também nas ilhas. Até quarta-feira, 24, os bilhetes para estas sessões custam apenas €2,50

A partir desta segunda-feira, 22, e até quarta, 24, será possível ir ao cinema por apenas €2,50. A terceira edição da Festa do Cinema vai envolver mais de 500 salas de cinema do País que vão disponibilizar mais de 94 mil lugares em mais de 10 mil sessões. O objetivo, explica Nuno Sousa, representante da Associação Portuguesa de Empresas Cinematográficas e da Organização da Festa do Cinema, é promover o acesso à cultura, atrair novos públicos às salas de cinema e dinamizar o setor. Nas últimas duas edições, foram quase 400 mil espectadores a aderir a esta iniciativa.

“Em cartaz vão estar filmes de animação, drama, terror, históricos, entre muitos outros, mas destacaria a produção nacional, com o mais recente filme de Leonel Vieira, Perdidos, e também Alien Covenant, o regresso de Ridley Scott a um universo e género cinematográfico com muitos fãs em Portugal”, sublinha Nuno Sousa.

O preço dos bilhetes aplica-se a qualquer filme em cartaz e em qualquer sessão 2D, em todas as salas de cinemas, cinematecas e auditórios do país. No entanto, na Festa do Cinema, os bilhetes não incluem as taxas suplementares para lugares VIP, filmes 3D, sessões IMAX ou 4DX, e não é possível acumular com outras promoções.



